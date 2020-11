La CAM y su Compromiso con el Territorio

Debo iniciar hablando de la cultura del servicio antes de escribir cualquier otra cosa y lo hago por dos razones, primero porque la cultura del servicio es un modelo o enfoque gerencial que se adopta y se inculca en una organización pública o privada, gracias al liderazgo de quien la dirige, y segundo porque este conjunto de valores que hacen parte de la cultura del servicio son los que se perciben al interior de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, desde la dirección hasta el más bajo nivel jerárquico de la misma.

Recordemos que la cultura de servicio es concebida como el conjunto de valores, creencias, normas y prácticas que se comparten en la organización y que caracterizan el valor que se ofrece a la gente y la forma como se hace o se establece la relación entre el prestador del servicio y los beneficiados.

En una labor tan filantrópica y loable como la que adelanta la CAM, la cultura del servicio se convierte en una herramienta sumamente funcional porque facilita y de alguna manera regula la relación entre el medio ambiente, la comunidad, las empresas y el estado.

Como todos sabemos y se señala en el plan de acción de la misma entidad, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, encargado de administrar dentro del departamento del Huila, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y políticas del Ministerio de Ambiente.

El trabajo articulado entre la CAM y los entes gubernamentales, como lo son las alcaldías de los 37 municipios y la gobernación del Huila, ha permitido que se generen significativos logros en temas ambientales; es importante resaltar que el presidente del Consejo Directivo de la misma es el señor gobernador Luis Enrique Dussán López, amplio conocedor de temas relacionados con la sostenibilidad ambiental en todo su contexto. También hacen presencia allí, como delegados de los mandatarios locales, cuatro alcaldes que tienen activa participación en el mismo cuerpo colegiado.

En diálogo con el Director de la Corporación, el ingeniero Camilo Augusto Agudelo Perdomo, pude constatar el inmenso empoderamiento que existe por parte de él y de su equipo con los objetivos y propósitos, que van encaminados hacia la conservación del medio ambiente en todo este territorio del alto magdalena, teniendo claro que se debe fortalecer la lucha contra la deforestación, la protección de páramos y la salvaguardia de todas las fuentes hídricas, con toda la fauna que habita esta inmensa zona.

A raíz de lo anterior, el mencionado ejecutivo Camilo Agudelo, ha hecho un vehemente llamado a toda la comunidad para que de una vez por todas se pase del discurso ambientalista a los hechos de responsabilidad ambiental, aplicando instrumentos existentes para protección la biodiversidad.

Es así como dentro de los objetivos propuestos en el actual plan de acción, está el de liderar en la región, el desarrollo humano sostenible, con el concurso de todos los huilenses, generando conciencia y responsabilidad individual y colectiva frente al cuidado y conservación de los recursos naturales renovables, con énfasis en medidas de adaptación al cambio climático, así como fomentar una cultura responsable y ética con el ambiente, donde se comprenda que todos somos responsables de su cuidado y conservación, a través de procesos de educación y comunicación ambiental, ligados a los programas y proyectos que realice la entidad, con fortalecimiento de la capacidad de actuación, decisión y participación ciudadana en la administración de los recursos naturales renovables.

La CAM, en coordinación con la Gobernación del Huila y las alcaldías municipales, tienen la no fácil misión de proteger el medio ambiente y la biodiversidad en este bello territorio del alto Magdalena, pero eso no nos excluye como comunidad y cuando hablo de comunidad, me estoy refiriendo a personas naturales y jurídicas, por lo cual, debemos vincularnos a los procesos que adelanta esta importantísima entidad y solidarizarnos con éstos; es la única manera de enfrentar el cambio climático y perpetuar la vida del planeta.

Cierro este escrito con la siguiente frase del político norteamericano Mark Emery que dice: “Nuestra supervivencia está íntimamente ligada a la comida que comemos, el agua que bebemos, al oxígeno que respiramos y los lugares donde vivimos. Por ello debemos promover la responsabilidad y conservación cuando nos referimos a los recursos naturales”. Esto debe ser un compromiso de todos.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04