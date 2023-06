La actriz Natalia Durán, venció el cáncer

La actriz Natalia Durán, venía batallando contra el cáncer de Tiroides desde hace algunos años.

Recientemente, Natalia dio una noticia que alegró a todos sus seguidores; logró vencer el cáncer y sanarse del ‘Síndrome de Asia’, otra enfermedad que la aquejaba.

Cuando supo que tenía cáncer, no se alejó de redes sociales, sino que por el contrario, compartió su proceso, inspirando a miles de personas en la misma situación.

“Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada (…) me siguen quedando pendientes algunos análisis”, señaló para la Revista Vea.

«El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. La sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, dijo la actriz de 39 años.

Natalia Durán ha conocido y explorado varias religiones de las cuales toma aprendizajes para aplicar en su vida, por lo que está segura de que esto fue fundamental para combatir el cáncer.

Natalia Durán considera que la espiritualidad es algo muy personal y que tuvo que tomar diversos caminos para hallar eso que le diera respuestas.

A través de sus redes sociales, trata de compartir este diverso mundo con sus seguidores.