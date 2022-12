La actriz de ‘Betty, la fea’, Natalia Ramírez, tuvo una muy mala experiencia con la aerolínea Avianca.

La actriz cuenta que le brindaron mal la información en la aerolínea, pues le indicaron que no debía pagar su equipaje, porque era de categoría ‘silver’. Al llegar al aeropuerto, en San Juan, Puerto Rico, se topó con que sí le tocaba pagar un valor de 90 dólares, por la maleta que llevaba.

Esto empezó así. @Avianca sigue maltratando a los pasajeros, esta vez me pasó a mi. Avianca hace rato dejó de ser lo que era y nadie hace nada @AviancaEscucha @Supertransporte @sicsuper @petrogustavo abro hilo por favor ayúdame a RT pic.twitter.com/joNvpy5GOs — @actriznatalia (@actriznatalia) December 15, 2022

Pero eso no fue todo, la actriz contó el amargo momento que vivió con un trabajador de la aerolínea. “No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”, dijo la actriz.

Natalia explicó que la situación se presentó cuando su marido, que iba cinco personas más atrás en la fila, se le acercó antes de abordar para despedirse y recibió un empujón por parte del funcionario, quien le pidió alejarse y respetar el orden de ingreso a la aeronave.