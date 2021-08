Inició una nueva entrega del Programa de Alimentación Escolar de Neiva

Empezó la distribución de 47.919 raciones para preparar en casa en las instituciones educativas oficiales del Municipio.





En cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Neiva, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, inició una nueva entrega de los alimentos para preparar en casa, que beneficiarán a 47.919 estudiantes del sistema educativo oficial.

En este nuevo ciclo, cada niño continuará recibiendo siete productos: 500 gramos de leche en polvo, dos libras de arroz, una libra de lentejas, tres latas de 170 gramos de atún, 500 centímetros cúbicos de aceite, una libra de panela y 18 huevos.

Seguimiento constante



El secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, señaló que se han implementado dos acciones para garantizar la calidad de los alimentos: contratación de la interventoría, que está inspeccionando constantemente las entregas y el apoyo suministrado por parte del equipo de trabajo del Programa de Alimentación Escolar.

“Están haciendo visitas continuas a las bodegas donde están almacenados los kits para verificar que los empaques tengan sellos, fechas vigentes, que no cuenten con abolladuras, que cuenten con los requerimientos de Invima, minimizando los errores en este programa”, precisó el funcionario.

Esta séptima entrega será la última de este contrato, por lo que al finalizar, el Municipio iniciará proceso de contratación, teniendo en cuenta ajustes en las modalidades de entrega: Ración para preparar en Casa, Ración para Preparar en Sitio y Ración Industrializada, debido al inicio de la alternancia, que avanza sobre un 41% en el Municipio y las dinámicas que pueda registrar la pandemia del COVID-19.

Cronograma



Finalmente, invitó a padres de familia a estar atentos al cronograma de entregas y horarios programados, con el fin de evitar aglomeraciones en puntos de distribución.

Miércoles 25 de agosto

Agustín Codazzi

Atanasio Girardot

Ricardo Borrero Álvarez

Técnico Superior – 1E

Jueves 26 de agosto

El Limonar – 1E

José Eustacio Rivera – 1E

Oliverio Lara Borrero – 1E

Técnico Superior – 2E

Viernes 27 de agosto

El Limonar -2E

José Eustasio Rivera – 2E

Oliverio Lara Borrero -2E

Santa Teresa

Martes 31 de agosto

Jairo Morera Lizcano

Juan de Cabrera

RLB – Jorge Villamil Cordovez

Rodrigo Lara Bonilla

Miércoles 1 de septiembre

Eduardo Santos

Escuela Normal Superior -1E

Gabriel García Márquez – 1E

Misael Pastrana Borrero

Jueves 2 de septiembre

Escuela Normal Superior -2E

Gabriel García Márquez – 2E

Humberto Tafur Charry – 1E

Técnico I.P.C. Andrés Rosas

Viernes 3 de septiembre

El Caguán – 1E

María Auxiliadora Fortalecillas

Enrique Olaya Herrera

Humberto Tafur Charry – 2E

Sábado 4 de septiembre

El Caguán – 2E

Martes 7 de septiembre

INEM Julián Motta Salas – 1E

Promoción Social – 1E

Miércoles 8 de septiembre

INEM Julián Motta Salas – 2E

Liceo Santa Librada

Promoción Social – 2E

Jueves 9 de septiembre

Claretiano Gustavo Torres Parra

Luis Ignacio Andrade

María Cristina Arango de Pastrana

San Miguel Arcángel

Horarios

7:00 a.m. – 10:00 a.m. De transición a tercero

10:00 a.m. – 1:00 p.m. De cuarto a sexto

2:00 p.m. – 4:00 p.m. De séptimo a noveno

4:00 p.m.- 6:00 p.m. De décimo y once