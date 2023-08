Impresionante accidente de Piloto estadounidense: dio 10 giros en el aire durante la Nascar en Daytona

Terrible accidente en la prueba de la Nascar en Daytona

A tan solo cuatro vueltas para terminar la carrera, el piloto, Erik Jones, perdió el control de su Ford, chocando a su compañero Chase Briscoe, que impactó con Ryan Preece, empujándolo hacia la hierba.

El vehículo de Preece, se clavó en el pasto y comenzó dar vueltas por los aires.

Las imágenes son impresionantes; alcanzó a dar diez giros tras recorrer cientos de metros.

El incidente ocurrió a la salida de la curva dos en la vuelta 156 de las 160 programadas.

Rápidamente el equipo de emergencia llegó para asistir a Preece, temiendo lo peor, pero para su sorpresa, el piloto se encontraba con vida.

A look at what happened to the No. 41 car on the backstretch.@RyanPreece_ has exited the vehicle. pic.twitter.com/NkmPJEtOKm

— NASCAR (@NASCAR) August 27, 2023