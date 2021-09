Huila, protagonista de café especial en Colombia

Uno de los eventos de la jornada de ayer en la tarde que llamó la atención de los asistentes presenciales y virtuales, fue el conversatorio sobre la desmitificación de la fermentación del café.

Al respecto su expositor, Hernando Tapasco, catador Q Grader, instructor Q Processing del CQI, experto en procesamiento, señaló que la Feria es un importante escenario de promoción del turismo y de divulgación de conocimientos y experiencias vitales para el mejoramiento de todos los procesos relacionados con los cultivos de café y cacao.

“El Huila tiene un papel protagónico en la producción de café especial en Colombia. Hablamos sobre los mitos alrededor del tema de la fermentación. Aquí en el Huila hay muchos actores que tienen claro estos conceptos y procedimientos básicos de fermentación que permiten tener una taza limpia y compleja, así como productores con procesos de fermentación avanzados que obtienen café diferencial. Estas son riquezas y potenciales claros del café en el Huila”, señaló Tapasco.

Día de agenda académica

Las dos jornadas, mañana y tarde, del 2 de septiembre, estuvieron llenas de importantes disertaciones sobre el café y el cacao que por estos días se llevan la atención de la opinión pública nacional y local, en el marco de la primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra de Agroturismo que organiza el Gobierno “Huila Crece” en cabeza del Gobernador Luis Enrique Dussán López, certamen que finaliza el sábado 4 de septiembre.

En la jornada de la mañana, los conferencistas expusieron temáticas relacionadas con Sistemas de cultivo en micro Terrazas con enfoque a la reducción de costos en la producción de café; aspectos a tener en cuenta en la operación logística y agenciamiento aduanero para la exportación de café de Colombia y Potencialidades de la planificación previa y los negocios verdes como aporte a las cadenas libres de deforestación.

En la jornada de la tarde, las exposiciones giraron en torno a temas como el impacto del aseguramiento metrológico en el consumidor final; innovación y diseño de sistemas agroforestales SAF en la producción de cacao, y factores que determinan el precio Internacional del café y cómo puede capitalizarlo el Cafetero.

Jornada Académica del viernes 3 de septiembre

El Teatro Pigoanza abrirá mañana sus puertas al segundo día de la Agenda Académica Internacional sobre cacao y café, de entrada libre para quien quiera aprender sobre las siguientes temáticas:

7 a.m. La ciencia de la extracción. Experto: Andrea Matarangono.

8 a.m. La cosecha asistida. Experto: Doctor Juan Rodrigo Sanz, Cenicafe

9 a.m. Separación de frutos verdes durante el despulpado. Experto: Doctor César Augusto Ramírez, Cenicafé

10 a.m. Evaluación de alternativas para el fruto verde del café. Experto: Doctora Laura Vanessa Quintero, Cenicafe

11 a.m. “Innovación transformativa sectorial y territorial a través del café y la caficultura de alta calidad”. Ponente: Ingeniero César Echeverry, Tecnicafé

2pm. Control en los procesos del beneficio del café para lograr consistencia en la bebida. Experta: Doctora Aída Peñuela, Cenicafe

3 p.m. Aportes de la estrategia “Escuela Nacional de la calidad del café al desarrollo sostenible del sector Cafetero colombiano”. Ponentes Gustavo Vega Orozco profesional, Profesional Agrosena, ingeniero agrónomo, especialista en poscosecha de frutas y hortalizas, magíster en sistemas sostenibles de producción; y César Fabián López, investigador, ingeniero agroforestal especialista en evaluación calidad del café, candidato a magíster en agroforestería Sena regional Huila.

4pm Liderazgo y retos de la caficultura moderna. Experto: Leonardo San Miguel Benavides. Compañía colombiana agrícola.

5pm. Medios de vida y cadenas de valor de cafés especiales en el Huila. Experto: Nelson Gutiérrez Pd. Usco

6pm. Materiales genéticos finos y de aroma. Experto: Agrónomo Oscar Darío Ramírez, director Fedecacao