Huawei lanza a nivel mundial un nuevo centro de videojuegos para dispositivos: HUAWEI GameCenter

Huawei anuncia oficialmente la puesta en marcha de su servicio oficial de juegos y su plataforma de distribución GameCenter, en 33 países de todo el mundo. El GameCenter es una plataforma diseñada para reunir a las comunidades de juegos móviles con contenido de alta calidad y recompensas.

Los usuarios de Huawei en América Latina, Asia Pacífico, Europa, el Medio Oriente, África y otras regiones ya pueden disfrutar de una experiencia de juego más rica al descargar y utilizar el Huawei GameCenter en la AppGallery, la tienda de aplicaciones de la compañía.

Un nuevo mundo creado para tener una experiencia de juego de otro nivel

GameCenter es una plataforma central de servicios de juego, que ofrece a los gamers una experiencia más rica a través de dos servicios básicos de contenido y bienestar. Con GameCenter es posible acceder a los juegos de pre-compra, a los últimos lanzamientos y a los títulos más populares. Además, se pueden aprovechar los paquetes y ofertas exclusivas de juegos en línea, para que los usuarios puedan subir el nivel de su perfil, desbloquear más descuentos y disfrutar de increíbles beneficios. Entre las principales ventajas de este servicio están:

Ser los primeros en conocer los lanzamientos y probar juegos nuevos

GameCenter es la plataforma para el lanzamiento global de juegos destacados, que son exclusivos de Huawei. Estos incluyen Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land y más.

Los usuarios también pueden encontrar otros juegos nuevos como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA, entre otros.

Nunca te vas a perder los juegos más populares del mundo

Los juegos populares que los consumidores pueden disfrutar en el GameCenter incluyen títulos como Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends-Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world.

Disfrutar de regalos y ofertas exclusivas

En GameCenter se pueden descubrir varios paquetes exclusivos para el HUAWEI GameCenter. Por ejemplo, al jugar Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG, se pueden obtener beneficios exclusivos como monedas de oro y accesorios de tiempo limitado, lo que brindará una experiencia de juego más agradable. Además, hay sorpresas que los usuarios pueden descubrir mientras exploran el nuevo centro de juego.

Con GameCenter, los desarrolladores pueden atraer a jugadores de todo el mundo, mientras logran un gran éxito empresarial

GameCenter les ofrece a los desarrolladores la oportunidad de llegar a los más de 700 millones de usuarios de Huawei a escala mundial. Actualmente hay 1.6 millones de desarrolladores de los Huawei Mobile Services (HMS) que ya están creando experiencias únicas y nuevas que incorporan las capacidades de Chip-Dispositivo-Nube de Huawei.

También están impulsando su potencial para llegar a más aficionados a través del ecosistema de los HMS, el cual proporciona capacidades en todos los escenarios, canales de distribución global, gestión operativa de ciclo completo y apoyo.

Actualmente, Huawei GameCenter está asociado con las principales compañías mundiales de juegos como los de Lilith, IGG, Gameloft, Forshow, entre otros.

Para los desarrolladores del sector de los juegos, la llegada del GameCenter proporciona aún más beneficios, por ejemplo:

Servicios de evaluación profesional gratuitos para que los desarrolladores adquieran información local sobre los juegos de otras regiones. Esto es para ayudarlos a localizar sus aplicaciones para que los servicios del juego sean más relevantes y emocionantes para los gamers de distintos mercados.

Para aquellos desarrolladores que necesiten integrar sus juegos con HMS Core, Huawei proporcionará apoyo técnico para facilitárselos de manera eficiente según sea necesario.

Acceso al programa «Shining-Star», que proporciona un fondo de 1,000 millones de dólares y ofrece varios servicios. Esto incluye un ciclo de vida completo de desarrollo de aplicaciones, fondos para la innovación en el desarrollo, crecimiento de usuarios, marketing y otros aspectos atractivos.

Los desarrolladores tienen una parte favorable de los ingresos cuando trabajan de la mano de Huawei. Además, la compañía les ofrece espacio publicitario y promocional dentro del GameCenter para llegar a más consumidores.

En futuras actualizaciones, GameCenter contará con una comunidad interna. De esta manera, los gamers podrán usar la plataforma para socializar, hacer amigos y construir comunidades de fans con los mismos intereses.

La oportunidad perfecta para participar en Huawei Cup

El lanzamiento de GameCenter es la oportunidad indicada para que los amantes de los eSports puedan participar en la primera edición de la Huawei Cup, un torneo para smartphones donde espera dinamizar la categoría de gaming en Colombia.

Las inscripciones para la primera versión de la Huawei Cup edición Free Fire están abiertas para ciudadanos residentes en Colombia hasta el 30 de agosto de 2020, el registro al torneo y el juego son totalmente gratuitos. La competencia se realizará de forma individual y el jugador más estratégico y que logre mantenerse de pie al final de la batalla será el ganador de esta disputa y se alzará con el honor y los premios.