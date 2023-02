HiloDelDía: «Adoptamos a un perro viejo y esto fue lo que nos pasó»

En el #HiloDelDía, esta es la historia de una familia que decidió en el 2022 adoptar un perro de avanzada edad. Aquí la bonita historia:

Hace un año adoptamos a un perro viejo y ha sido una experiencia que nos cambió la vida.



El 31 de enero del 2022, en mi cumpleaños 37, llegó el karma más lindo de la vida: la Señora Gilma. ¿Por qué Karma? Porque solía pensar que si tenía forma de comprar un perro lindo y fino ¿para qué adoptar? Afortunadamente mi mentalidad cambió y Eliza y yo decidimos adoptar.





No solo un perro abandonado, sino uno que fuera viejo para darle una ‘jubilación’ digna. La Señora Gilma no nos escogió, como pasa en las películas, no fue algo mágico o instantáneo…¿por qué nos escogería? Llevaba años abandonada, enferma y hasta desahuciada.

“Tuvo un tumor, tiene problemas renales, hepáticos, pancreatitis, gastritis, anemia, además perdió el 80% de los dientes. Entiendan que ella no va a correr, no va a jugar con ustedes y es posible que no dure mucho”, nos advirtieron. “¿Están seguros?”, preguntaron de nuevo.

“Sí”, respondimos. No nos la pudimos llevar de inmediato, tenía parásitos y requería una ecografía para determinar si estaba sana. Llegó el 31 de enero en una jaula. No hacía contacto visual, estaba inquieta y los primeros días se quedaba en el balcón mirando a la nada.

¿Qué ha pasado en un año? Su tamaño, su raza y su enfermedad hacían que orinara mucho y con un olor muy fuerte, por lo que todos los días había que limpiar cantidades enormes y olorosas de orina.

En menos de un mes le enseñamos a ir al baño y, a pesar de lo ruca, aprendió y ya va por su cuenta al lugar que le enseñamos. Su pelo, seco e hirsuto cobró brillo y con el paso de los días entendió que tenía un nuevo hogar y una familia que está con ella todos los días.

Mira a los ojos, reconoce mi olor a la distancia, coge su pelota favorita cuando llegamos de la calle y nos hace perseguirla por toda la casa, le encanta la menudencia de pollo y entiende que tiene un snack asegurado cuando se cansa en el 2° piso y se anima para llegar al 3°.

Sus enfermedades no tienen cura, solo control, pero todos los niveles han estado bien, tanto que por más de ocho meses no hubo rastro de anemia en su cuerpo y las otras condiciones se mantuvieron estables.

Esta historia no tendrá un final feliz de cuento, de años de compañía y apoyo mutuo, sabemos que es un contrato a término fijo e iremos hasta donde ella quiera, con el compromiso de que no sufrirá, sin importar lo apegados que estemos.

Sin importar que nos rompa el alma el no verla más, la promesa que le hicimos es que no sufrirá. Y solo puedo decir que en este año que la señora Gilma lleva en nuestro hogar no le conozco su llanto.