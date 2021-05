¿Hay que aniquilar a los jóvenes?

Como pasan los años de rápido, dice mi esposa en la mitad de la noche, algo parecido paso con nuestros padres, y cuando lo advertimos nos hundimos en la nostalgia y la frustración, qué hace que nos paseábamos por el colegio y teníamos muchos sueños personales y profesionales.

Solo nos preocupaba llevar bien vestido el uniforme y cumplir con las tareas encomendadas, qué hace que nos casamos y ahora tenemos tres hijos y ellos recorren nuestros mismos pasos, lo hacen tranquilos y seguros, saben que detrás están su papá y su mamá, pero también están sus abuelos y tíos animándolos, creen que esa niñez y juventud es eterna e inacabable, y de repente nos miramos a los ojos en la oscuridad, y el sonido del silencio nos hace reconocer el miedo de no alcanzar a cumplir nuestro propósito como padres, de no tener el coraje y la valentía de alentarlos para que lleven consigo el deseo de un mejor País.

Hemos visto miles de protestas, pero hoy, sentimos que es la hora de reconocer que el Estado ha venido fracasando en la respuesta a estos jóvenes, que han mentido de forma sistemática, que no les importa a sus dirigentes abrir el camino de las verdaderas oportunidades, que nos han dejado con el objetivo de educarlos para nada, hoy ser profesional no paga, hoy aniquilar a los jóvenes, esa parece ser la consigna en décadas en nuestro país, aniquilarlos no solo físicamente, sino en sus ideas, en sus propuestas, en sus sueños, en su beligerancia, en su angustia de ver que los adultos estamos anestesiados y sin capacidad de reacción.

Es por ello que quienes hoy estamos por encima de los 30 años debemos considerar que no somos demasiado viejos para tener una nueva meta o un nuevo sueño de país, si, al lado de estos jóvenes para que luchemos por esos sueños propios y no permitir que unos pocos nos impongan los suyos y nos roben el futuro, debemos enamorarnos de esa juventud que avizora un gobierno y unos políticos que hagan lo que quiere el pueblo, lo que más nos engrandezca como patria y como seres humanos llenos de dignidad.

Hoy el país, se debate en las calles, hoy la discusión de los asuntos transcendentales camina sobre el pavimento de las ciudades, hoy exigimos que la política debe ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano.

La política no es hacer discursos, hacer leyes, dirigir un país o una ciudad, no es competir por ser elegido, es la vida misma, es el diario vivir, es la regulación en sociedad, es el mandato ciudadano, es la mirada desde el territorio, no puede ser la vergüenza de los que nos mandan, porque entonces nosotros los que obedecemos perderemos el respeto y pediremos al unisonó el cambio de régimen político, estas marchas nos indican que, si mañana no queremos tener miedo, debemos triunfar hoy.

Estas jornadas de protestas en todo el país, demuestra todas las promesas incumplidas, ya no hay más excusas, el desempleo juvenil supera el 26%, y el 18% puede salir del país en busca de oportunidades; como padres les inculcamos responsabilidad en el estudio, ser profesionales o excelentes en una actividad u oficio, que se portaran bien como ciudadanos, que no se introdujeran en las drogas, que no asumieran la violencia desde las guerrillas para lograr resultados, que tendrían un trabajo con que vivir y sostener a sus familias y algún día pensionarse.

Pero no, todo se ha vuelto inalcanzable, ya no podemos seguir aceptando que los llamen vándalos, hijos de nadie, desadaptados, vagos, no olviden, que son los que asumen la defensa de los que viven del poder también, de los que se benefician de sus luchas, están hoy representando a esas familias ahogadas en la pobreza y esclavos de un sistema económico basado en impuestos como si esa fuera la única ruta de sostener las finanzas de un país.

Por ello, me he puesto del lado de la historia, los invito a considerarlo, me he colocado al lado de los que protestan, me he separado de los políticos tradicionales, no creo en sus sucias promesas, creo al contrario que somos el fruto de cada esfuerzo individual y talentos innatos, más allá, que del apoyo estatal, reconozco que somos una raza pujante y con personas muy reconocidas, como por ejemplo en el deporte en la última década:

Harold Tejada; Yenifer Tatiana Ducuara, se consagró campeona de la Vuelta al Tolima Femenina; Tatán, campeón mundial de Kart; Carlos Andrés Vargas Hernández, Angie Tatiana Aya Cardozo, Hernán Darío Guzmán Ipúz, María Camila Torres Murcia y Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, y otros tantos que nos enorgullecen como huilenses, pero me queda una frase rondando la cabeza y es que cuando salía para una manifestación mi pequeña hija se acercó y me dijo que no fuera, y prosiguió, “papa cuando crezca los derrotaré yo misma”, y le dije, si no los derrotamos ahora, nadie podrá hacerlo nunca.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8