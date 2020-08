Gobernador de Nariño es positivo para Covid-19

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, es positivo para Covid-19. Así lo confirmó el mandatario en la noche del pasado martes 11 de agosto a través de su cuenta de Twitter. Con un video Rojas informó a los nariñenses su situación y aseguró que está bien de salud.

«Hoy recibí resultados de la prueba Covid-19, los cuales salieron positivos. Me encuentro en aislamiento, bien de salud. Seguiré trabajando incansablemente por el desarrollo de #MiNariño. Invito a la comunidad a protegerse y cuidar a las personas que aman. #JuntosSaldremosAdelante», escribió el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, en su cuenta de Twitter.

El gobernador de Nariño aseguró que su estado de salud es óptimo, sin embargo, señaló que se encuentra aislado desde el pasado domingo 9 de agosto.

«Nariñenses hoy quiero comentarles que de forma responsable me hice tomar la prueba del Covid-19 debido a que hemos trabajado a lo largo y ancho del departamento de Nariño y que hemos tenido contacto con distintas comunidades. Les informo que la prueba salió positiva, me encuentro bien de salud y seguiré trabajando como lo he hecho día a día desde que asumí la gobernación de Nariño», dijo el mandatario en el video.

Jhon Rojas puntualizó que seguirá velando por los intereses de «nuestro departamento. Estoy aislado desde el pasado domingo y estaré pendiente de todos y cada uno de los proyectos, acciones y tareas que tenemos en mi Nariño», dijo el mandatario.

El gobernador de Nariño hizo un llamado a los nariñenses para tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio. «Reitero a los nariñenses la invitación a cuidarse, a proteger a sus familias, a tomar todas las medidas para prevenir esta terrible enfermedad», dijo Rojas.

Crédito: Red Medios Digital