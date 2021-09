FICCA Huila 2021, una señora feria

Es emocionante ver cómo, con un buen liderazgo, se construyen tantas cosas importantes y positivas para una región pujante como el Huila. Muestra de ello es la realización de la Primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturística, que se desarrolla en la ciudad de Neiva, del 2 al 4 de septiembre.

Nos sentimos sumamente orgullosos de saber que nuestro departamento es actualmente, a nivel nacional, el mayor productor de café de excelente calidad, producto insignia de nuestra amada nación, el cual goza de gran reconocimiento mundial. Recordemos que nuestro territorio genera el 18,37% del café de todo el país, siendo la región con la más alta producción del grano en toda nuestra patria.

En cuanto a la producción de cacao, es importante comentar que el Huila es uno de los mayores productores de este grano, de la misma manera que el café de una magnífica calidad, por lo cual es altamente apetecido en los mercados internacionales. La Federación Nacional de Cacaoteros reportó en los últimos días que el país registró una producción de 38.573 toneladas de cacao durante el primer semestre del 2021, evidenciando un crecimiento de cerca del 11%, respecto a las 34.871 toneladas reportadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.

De la misma manera, las exportaciones del grano y sus derivados corresponden a 12.621 toneladas, 596 más que en el mismo periodo del 2020. Es fundamental señalar en esta columna, que, gracias a la calidad de este producto, se ha logrado ingresar a nuevos mercados internacionales como Alemania, Argentina y Bélgica.

Seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo, tal vez otros no, pero nunca se evidenció un movimiento tan importante en nuestro departamento en lo relacionado con el turismo, pues a través de esta actividad económica se han generado decenas de puestos de trabajo. No cabe la menor duda, que la pandemia ha sido voraz con el sector y muchos empresarios hoteleros y dueños de restaurantes han sentido el duro golpe generado por este fenómeno mundial, pero, así como se aporreó, también se dinamizó y de eso pueden dar fe los mismo nuevos empresarios que ponen al servicio de viajeros y turistas, sus eco hoteles, restaurantes campestres, cabañas, miradores, etc.

Desde hace tiempo he dicho que deberíamos ir más allá del famoso slogan, “Huila, un paraíso por descubrir”, para llegar a uno que diga “Huila, un paraíso por descubrir y disfrutar”, pues invita mucho más a la acción de conocer, recorrer, vivir, experimentar, recrearse y disfrutar. No quiero decir con esto que no me guste el anterior, todo lo contrario, es un bonito slogan que ha gustado mucho, pero siento que le hace falta el segundo apellido “y disfrutar”.

Quiero reconocer la importante labor desarrollada por el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, gestor principal del proyecto, el Comité Departamental de Cafeteros, el SENA, Cadefihuila, Coocentral, Almacafé, La Cámara de Comercio del Huila, la Federación Nacional de Cacaoteros y muchas más organizaciones que creyeron en este magnífico proyecto que con seguridad tomará mucha fuerza y se consolidará como la feria de café, cacao y agroturismo, más importante a nivel internacional. Están todos cordialmente invitados.