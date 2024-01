Feminicidio en Santander: mujer recibió 14 puñaladas

Se conoció el impactante video, en el cual se observa como José Aníbal Melgarejo, de 59 años, agrede con un arma cortopunzante a su pareja sentimental, la venezolana, Stefany Pulido, de 40 años, hasta ocasionarle la muerte. Este fue el primer feminicidio en el 2024, en la ciudad de Bucaramanga.

José Aníbal Melgarejo, fue capturado en flagrancia y se le imputó el delito de feminicidio agravado.

Aunque ocurrió a inicios de enero, hasta ahora se conoció el video de la cámara se seguridad del motel en el que ocurrieron los hechos.

Un lamentable caso de violencia terminó en feminicidio Ocurrió en Bucaramanga; este sería el primer caso de este año, en dicha ciudad. «Yo no quería hacerle daño», decía el sujeto, mientras apuñalaba a su pareja sentimental. La mujer recibió 14 puñaladas. pic.twitter.com/GgphrAXWJH — TSM Noticias (@tsmnoticias) January 13, 2024

En este, se puede observar como la mujer trata de defenderse con gritos, pero su agresor continuaba apuñalándola y golpeándola, mientras decía “Yo no quería hacerle daño”.

Momentos después, aparece quien sería uno de los administradores del lugar, quien llama a la Policía, pero desafortunadamente, Stefany se encontraba gravemente herida.

José Aníbal continuaba diciendo “Yo no quería hacerle daño. Ella fue la que se dejó dar cuchillo. Yo ya me voy a la casa. No pasa nada. No llame una ambulancia, ya no la necesita”.