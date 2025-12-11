Famisanar advierte: permitir que menores manipulen pólvora puede generar sanciones legales

Ante el incremento de accidentes por pólvora durante la temporada navideña, la EPS Famisanar hace un llamado urgente a las familias colombianas para prevenir lesiones graves, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos históricos de salud pública, las quemaduras representan cerca del 90% de los casos reportados en diciembre, seguidas de laceraciones (57%), contusiones (22%), amputaciones (8%), fracturas (7%) y lesiones oculares o auditivas (hasta un 8%). Las secuelas físicas y emocionales pueden ser permanentes.

Antioquia, Bogotá, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca continúan siendo las regiones con mayores reportes durante esta temporada. Los menores concentran entre el 30% y 35% de los casos, mientras que alrededor del 40% corresponde a adultos bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Manipular pólvora sin autorización es sancionable en Colombia

La entidad recuerda que existen normas vigentes que regulan el uso de pólvora:

Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016): Artículo 30

Prohíbe manipular, vender, comprar o permitir el uso de pólvora sin autorización. Los adultos pueden recibir multas o sanciones si un menor usa pólvora bajo su custodia.

Ley 670 de 2001

Prohíbe la venta o entrega de pólvora a menores o a personas embriagadas.

Ley 2224 de 2022

Refuerza la protección de la infancia y aumenta los controles para prevenir quemaduras por pólvora.

Cuando un menor resulta lesionado, las autoridades pueden iniciar procesos administrativos y penales contra los responsables por negligencia o facilitación.

“La pólvora no es inofensiva. Es un material explosivo que puede causar daños irreversibles. Ningún menor debe manipularla y los adultos deben asumir su rol protector. En esta época, la prevención es un acto de amor”, señaló Germán Darío Gallo Rojas, agente interventor de Famisanar.

Si ocurre una quemadura, no debe tratarse en casa.

La EPS recomienda:

Enfriar la quemadura con agua corriente durante 10–20 minutos.

No aplicar sustancias caseras como crema dental, aceites o café.

Cubrir con gasa estéril o un paño limpio.

Acudir de inmediato a urgencias.

Un mensaje para el país

Famisanar invita a las familias a optar por alternativas seguras como luces LED, juegos, actividades culturales y espectáculos autorizados.

La pólvora no es tradición: la familia sí.

La Navidad debe brillar en salud y protección, no en riesgos.