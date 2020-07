Experiencia Online para Viajeros Virtuales «Del árbol a la Taza»

Continuando con los diálogos interactivos que se desarrollan a través de las plataformas digitales de TSM Noticias, en esta ocasión presentamos la experiencia de turismo virtual, que se viene en gran auge en el mundo, a raíz de la pandemia del Coronavirus.

Un ejemplo es, RetroCiclas Tours, una agencia de viajes; sus gestores Elizabeth Sepulveda y Arvey Granada.

El huilense Arvey Granada nos cuenta cómo nació la idea:

Somos una pareja que abandonó la vida en la ciudad, alejándonos de nuestras profesiones (Elizabeth -Mi esposa- es Ingeniera Eléctrica y yo Contador Público) para vivir en el campo, cambiar a un sistema de producción de café amigable con el ambiente y producir nuestra propia comida de una manera ecológica. Nos basamos en los pilares de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, para el beneficio de la comunidad que nos rodea, el

territorio y el nuestro.

Ahora, yo soy guía turístico profesional y lidero a RetroCiclas Tours, un operador turístico con más de nueve años de constitución especializado en turismo de naturaleza y cultura. Elizabeth es quien administra el cultivo, el hospedaje y lidera procesos de empoderamiento de las mujeres en la producción de café. Juntos, somos la tercera generación familiar de productores de café especial colombiano, preservando así la tradición del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

En este coyuntural momento que vive el mundo, hemos unido esfuerzos con mucha creatividad y conjugado lo mejor de ambos proyectos para permitir que “ Viajeros

Virtuales vivan Experiencias Online ”. Nos centramos en la esencia de la cultura local, logrando mostrar desde adentro las costumbres, la naturaleza y nuestro diario vivir con el objetivo de entretener y divertir, pero más que nada, de enseñar y hacer reflexionar sobre la importancia del campo y la producción sostenible.

Durante estos nueve años, hemos logrado posicionarnos como una de las operadoras de tours de naturaleza y cultura más importantes e innovadoras del país. Diferentes artículos de prensa escrita, radial y de televisión lo confirman, así como artículos hechos en medios internacionales y por clientes extranjeros en diferentes medios. El más importante para nosotros, el artículo de página completa en el semanario #1 de África “Mail & Guardian”.

Aquí la experiencia de tu trabajo antes mencionada:

􀀀 Articulo Mail & Guardian “ On the right track in Colombia ”.

􀀀 Cinco años consecutivos ganadores del «Certificate of Excellence» en TripAdvisor , lo que nos hizo merecedores de estar en el “ Hall of Fame ” del turismo internacional.

􀀀 Artículos periodísticos:

El Tiempo:

2019 – El ‘mar verde de Colombia’ en el Eje Cafetero: destino para descansar

2017 – En la ruta del café y la aventura

2016 – Risaralda con representación en FITUR 2017

Empresa escogida para la realización de la Revista Viajar de El Tiempo , publicación que circuló en el marco de la feria de turismo más importante del país, ANATO 2017.

El Diario – Pereira:

2020 – Emprendedores están cambiando la manera de hacer turismo de experiencia

2020 – Risaralda tendrá Representante en importante feria de turismo internacional

2019 – Recorra la ruta cafetera en bicicleta y viva la experiencia de primera mano.

􀀀 Participantes en ruedas de negocios internacionales y roadshows comerciales en España ,

China , Perú y Chile.

􀀀 Catalogados como una de las operadoras de tours de naturaleza y cultura cafetera más importantes de la Región Cafetera y con visión exportadora, denominado así por

PROCOLOMBIA quienes nos premiaron con un viaje a la Ciudad de Madrid para hacer parte de la MISION PYMES 2017.

ACERCA DE LA EXPERIENCIA VIRTUAL

Esta propuesta está creada para permitir la interacción en vivo y en tiempo real entre los asistentes (llamados de ahora en adelante“Viajeros Virtuales”), nosotros (los

“Anfitriones”) y nuestro entorno (“Escenario vivo”). Esto con el fin de conectar emociones y transmitir conocimiento que permita la reflexión y el aprendizaje de manera fácil, divertida, creativa y dirigida a niños, sus padres y en general a toda la audiencia.

Utilizando la tecnología los viajeros virtuales vivirán una inmersión en la Cultura Cafetera, internacionalmente reconocida desde el año 2011 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad con el nombre de Paisaje Cultural Cafetero . Que «Refleja una tradición centenaria de cultivo de café en pequeñas parcelas ubicadas en grandes montañas”.

Directamente desde nuestra casa: La Unión, una finca cafetera con más de 3000 plantas de variedad Castillo y Colombia, además muchos árboles frutales, un hermoso bosque de guadua y grandes árboles de Nogal.

“BIENVENIDA AL MUNDO DEL CAFÉ Y SU CULTURA”

Elizabeth y yo te llevaremos a través de nuestra finca productora de café especial colombiano y junto exploraremos el proceso paso a paso desde el árbol hasta la taza.

Caminarás con nosotros a través de la plantación, donde también tenemos plátanos y muchas frutas como cacao, aguacate, naranja, limón, mandarina, guayaba, papaya, mango y guanábana, entre otros. También te mostraremos el lugar donde compostamos los desechos orgánicos, el lombricultivo y nuestro vivero.

Colombia es el productor de café suave número uno del mundo pero muchos no lo han probado como debe ser. Así que aprenderemos a preparar de una manera correcta un delicioso y aromático café arábico que nos permita entender porqué es tan valorado en el mundo.

En este viaje te enseñaremos a prepararlo de manera muy sencilla con elementos básicos de tu cocina, conociendo además la importancia que tiene la temperatura y calidad del agua, el grosor de la molienda y por supuesto el grado de tostión.

Para completar la jornada, prepararemos y te enseñaremos un método muy estilizado, sencillo y reconocido mundialmente: La Chemex