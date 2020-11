¡Esto se salió de las manos!

Varios son los sucesos de INTELORENCIA que se vienen presentando por parte de los Agentes de Tránsito por presunto abuso de autoridad y también por parte de algunos ciudadanos por presunta falta de respeto hacia la autoridad, que entre otras su principal función según el Código Nacional de Tránsito ley 769 de 2002 es la de regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

Pero las actuaciones que hemos evidenciado van contrario a lo que establece la norma, dando paso a las agresiones verbales y físicas que todos hemos evidenciado.

Es momento de tomar acciones contundentes ante esta situación.

Ahora bien considero que es necesario que la secretaria de movilidad presente ante la opinión pública, cual es el debido procedimiento real cuando se es detenido en un retén, o demás situación, cuales son las causales de inmovilización y cuáles no, es decir que los Neivanos tengamos claro de qué manera deben proceder los agentes de tránsito y no que tomen atribuciones personales.

Lo digo porque estuve investigando, en la página de la Secretaria de Movilidad de Neiva y NO encontré absolutamente nada algún tipo de procedimiento o información acerca del mismo, y también quisiera saber porque la mayoría de retenes son para las motocicletas y muy poco para automóviles.

En cuanto a las cámaras de solapa, que se viene pronunciando la Secretaria de Movilidad, pues hombre la verdad no sé si esa debe ser la solución a esta problemática, aquí la problemática es un tema de INTOLERANCIA, y ahora como está de avanzada la tecnología pues las alteraciones que se puede realizar a un video son muchas, favoreciendo en este caso a la autoridad.

Entonces, no sé, pero lo que si estoy seguro es que me parece un despilfarro de dinero, cada dispositivo tiene un valor alrededor de unos 400 a 500 mil pesos por 100 adquiridos esto nos da de 40 a 50 millones de pesos y con tantas necesidades básicas insatisfechas, ¿realmente es necesario? la verdad no me queda nada claro, que piensan ustedes.

Considero la verdad que lo graben a uno, cada vez que lo detienen en un retén, pienso que va en contravía a lo que dicta la Constitución Política en sus artículos, 21 donde establece garantizar la honra es decir la integridad privada, y en el artículo 28, toda persona es libre, y la detención no puede ser un capricho de la autoridad, lo digo he evidenciado algunos casos donde inmediatamente es detenido el ciudadano muchas veces sin haber actuado de manera violenta.

Por último, quiero hacer una invitación extensiva a los neivanos a conformar veedurías fundamentadas, que garanticen el buen cumplimiento y funcionamiento de parte de la administración en la ejecución de los recursos públicos y la ejecución de obras públicas.

Si tienen alguna propuesta ante esta situación, la puede comentar aquí.

—

Por: Andrés Arias