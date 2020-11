«Este es un voto de confianza para seguir trabajando»: Alcalde de Neiva

El mandatario señaló que pese a la persecución de algunos sectores en su contra con ataques por redes sociales y algunos medios, la gente reconoce el esfuerzo que se viene desarrollando.

Como un reto para seguir trabajando con más ahínco y empeño, recibió el alcalde Gorky Muñoz Calderón, los resultados de la más reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos en su Panel de Opinión, que lo ubicó como el tercer mejor calificado en su gestión en todo el país, y el primero en el manejo de la pandemia.

El mandatario señaló que este es un resultado logrado en equipo, al que agradeció por su dedicación y compromiso, y dijo que lo que demuestran los resultados de la encuesta, es que la ciudadanía valora las decisiones, medidas, trabajo y gestión que ha venido realizando la Administración Municipal a lo largo de este año.

«Lo recibimos con más responsabilidad y compromiso, porque las personas que generan ese voto de confianza, lo que están sintiendo es que en la Administración Municipal se han tomado decisiones que han equilibrado el cuidado de la salud y la reactivación económica local», dijo el mandatario.

No ha sido fácil

Y es que el Alcalde recordó que en su gobierno le ha tocado enfrentar situaciones adversas, que ha tenido que asumir con carácter y trabajo arduo.

«Nosotros nos ha tocado generar condiciones para atacar la pandemia del COVID-19 pero también atacar el desempleo. A nosotros nos ha tocado duro con el desempleo, duro con el coronavirus, pero también trabajar contra la peste de rabia humana, el dengue, etc, pero también tomar decisiones para el desarrollo del territorio y poder cumplir el Plan de Desarrollo», explicó.

Manejo de la pandemia

Frente al buen manejo que ha dado su Gobierno a la pandemia, reconocido en la encuesta con el primer lugar, el mandatario recordó las múltiples medidas adoptadas, como ser la primera ciudad en entrar en cuarentena, la primera en establecer un plan de acción, en declarar la emergencia de salud y la calamidad pública que permitió actuar a tiempo, generar asistencia social a través de mercados, subsidio a los servicios públicos, y generar un buen comportamiento ciudadano que permitió una pronta reactivación económica. Con todo ello, señala, que su trabajo ha estado en generar condiciones y medidas para que la ciudadanía asuma y tenga la conciencia social de que sólo trabajando en equipo, se puede enfrentar esta situación.

«Aquí se necesita corresponsabilidad. Yo no voy a acabar con el virus, pero sí puedo generar medidas para que la ciudadanía las implemente y eso estamos haciendo, trabajando en equipo y que la gente pueda acoger esas condiciones», destacó.

«La gente no traga entero»

Finalmente el mandatario se refirió a los ataques y persecuciones de las que ha sido objeto, tanto en medios de comunicación como redes sociales, que ante los resultados obtenidos en la encuesta, se demuestra que hoy la gente no traga entero y que esos señalamientos y ataques, no están influyendo.

«Ustedes saben que ha habido persecución, aquí nos han investigado la Contraloría, la Fiscalía y la procuraduría y nosotros hemos ido, con confianza, tranquilidad, seguridad y conciencia de estar haciendo las cosas bien, a responder en cada llamado. Claro los adversarios, los enemigos, contradictores e incluso medios de comunicación escritos, como ustedes ya saben, han atacado de forma sistemática para dañar la imagen de esta administración, pero ahí están los resultados, quiere decir que los leen, pero no influyen, porque hacen las cosas, motivados no en la objetividad, sino atendiendo a intereses particulares», concluyó.