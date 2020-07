Este 20 de Julio todos a sentirnos orgullosos de nuestra bandera

Marca País Colombia realizará una serie de acciones con personalidades del país como Nairo Quintana, para presentar un símbolo patrio que se resignifica y resalta los valores que la hicieron única hace más de 200 años.

Con el numeral #OrgullososDeNuestraBandera, y una serie de acciones en redes sociales y medios de comunicación, ProColombia, a través de Marca País Colombia, invita este 20 de Julio a resaltar las cualidades que nos hacen únicos como colombianos.

“Es importante que estemos unidos como colombianos más que nunca y por eso nuestro objetivo es que celebremos este 20 de Julio sumándonos con emoción a la campaña #OrgullososDeNuestraBandera para motivar respeto y amor por este símbolo patrio. Queremos seguir inspirando a que sigamos trabajando por nuestro país y a llevar nuestro orgullo, pasión y amabilidad a todos los rincones del mundo”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

La celebración tendrá varias acciones. La primera es un video que circulará en las redes sociales de Marca País Colombia. Este es un manifiesto narrado por Nairo Quintana quien, a través de un mensaje inspirador, invitará a que todos los colombianos se sientan orgullosos por el país. “El 20 de Julio y la bandera de Colombia para mí representan orgullo, orgullo patrio porque está representada toda la gente pujante de este país que día a día se levanta para trabajar, para luchar y para salir adelante mostrando la riqueza de nuestro país”, dijo el ciclista colombiano.

Otra de las acciones es construir una bandera digital con los apellidos de todos los colombianos y así darle un sentido especial a este símbolo patrio. La idea es que los connacionales entren a la página www.colombia.co/orgullosos-de- nuestra-bandera/veinte-de- julio para que pongan su apellido y cuenten, además, las razones que los hacen sentir orgullo de su país.

Además, habrá contenido interactivo en las redes sociales para masificar el mensaje de la campaña. Todos los colombianos podrán usar filtros con la bandera que se encontrarán en el Instagram de Marca País, los cuales se podrán personalizar. También se compartirán contenidos para que los seguidores y aliados interactúen con temas relacionados con el 20 de Julio y los símbolos patrios y se publicará una línea de tiempo que contará los acontecimientos más importantes de la historia de Colombia.

En esta oportunidad también se sumarán empresas, consulados y embajadas y, además, ProColombia se unió con la Cancillería de Colombia a través de su programa Colombia Nos Une para hacer una serie de actividades virtuales que mostrarán el potencial del país como destino turístico a través de Facebook (https://www.facebook.com/ ColombiaNosUneMRE).

Estas actividades se llevarán a cabo toda la semana: el 20 de Julio a las 9 a.m. (hora Colombia) se hará un webinar sobre la cultura colombiana enfocado en turismo gastronómico; el 21 de julio a las 9 a.m. (hora Colombia) se organizará una charla sobre turismo de bienestar; el 22 de julio a las 11 a.m. (hora Colombia) se contará el potencial de Colombia como destino para el avistamiento de aves proyectando el documental The Birders; y el 23 de julio a las 9 a.m. (hora Colombia) se organizará un conversatorio sobre la variedad de oferta en sol y playa que tiene el país, enfocado en los destinos de Santa Marta y San Andrés.

Crédito: Red Medios Digital