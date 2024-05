Estado Mayor Central del Cauca no quiso la sustitución de cultivos porque quiere seguir con una economía ilícita, dijo el presidente Petro

En el encuentro ‘Acciones por la paz, la seguridad y la vida’ en Popayán, el mandatario aseguró que “no se puede poner de acuerdo a alguien que diga que están armas, que quiere hacer la paz sin salir de una economía que no nos sirve”.

Insistió en que “el Cauca no se puede condenar a eso, independientemente de si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social, en eso no estamos equivocados”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que “nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego: se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, en la segunda reunión dijimos hagamos ya el protocolo, dijeron, no. No todo el EMC (Estado Mayor Central) sino los del Cauca dijeron no”.

“No se quiere es porque se quiere seguir en una economía ilícita, que ahora son dos, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro el oro ilícito”, dijo en su intervención durante el encuentro ‘Acciones por la paz, la seguridad y la vida’ en Popayán.

El mandatario recordó que con este grupo ilegal se hizo un cese al fuego, “cumplimos con nuestra palabra de campaña electoral, lo prorrogaron dos veces, incluso, una contra mi voluntad”.

Explicó que las economías ilícitas convirtieron a los municipios de Micay y el Plateado en zonas importantes para este grupo ilegal, que terminó rompiendo el cese al fuego y aseguró que “no se puede poner de acuerdo a alguien que diga que están armas, que quiere hacer la paz sin salir de una economía que no nos sirve”.

El jefe de Estado preguntó sobre “¿dónde está la sustitución de cultivos en el Micay?” y respondió: “Se dedicaron fue a entregar transferencias monetarias en donde no hay hoja de coca, eso hubiera sido discutible, puesto en la mesa, pero eso no fue lo que discutieron, lo que discutieron fue no hacemos un proceso de sustitución de cultivos en el Micay”.

“Entonces así no llega la paz y por eso hay la toma de Morales y los muertos etcétera, muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres, jóvenes que entran allá reclutados, unos incluso no voluntariamente y otros aquí uniformados, todos son jóvenes pobres, muertos, ¿por qué?, ¿por luchar por la revolución?, ¿por la toma del poder?, ¿por el poder para el pueblo?, ¿por defender de que no haya una revolución? No, bobos ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse”, enfatizó.

El Presidente sustentó que durante “décadas en muchos territorios del país e incluso en la mentalidad general de la nación ha quedado presa de las economías ilícitas del dinero fácil y, por tanto, de la muerte fácil, porque dinero fácil es muerte fácil, como todos sabemos en esta historia que a todos nos ha tocado y hemos vivido”.

Por ello, subrayó que “el Cauca no se puede condenar a eso, independientemente de si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social, en eso no estamos equivocados”.