ESE de Neiva ya cuenta con 204 colaboradores seleccionados mediante convocatoria pública

De los seleccionados por el Sena en la convocatoria pública de empleo para proveer el personal asistencial a la ESE Carmen Emilia Ospina, la mayoría ya está laborando.

El proceso de selección del personal que fue desarrollado por el Sena para proveer 204 cargos en la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva fue un total éxito, según lo califican las mismas personas que se postularon y hoy están laborando con la entidad.

La convocatoria pública de empleo que se logró gracias a un convenio interadministrativo entre el Sena y la Alcaldía de Neiva, que buscaba que las personas que tenían las capacidades y demostraran su idoneidad pudieran calificar para un empleo sin necesidad de “palancas” o recomendaciones políticas, se desarrolló de manera exitosa.

Gracias a este proceso, a la gestión de la Administración Municipal y al trabajo coordinado de la gerencia de la ESE, hoy 204 personas (la mayoría con los contratos ya firmados y laborando) se encuentran laborando en la entidad. De ese personal, un gran porcentaje ya venía laborando con la ESE, y aunque nunca se habían presentado a una convocatoria y este proceso puso en entredicho su continuidad, se sometieron a las reglas del juego, se postularon y gracias a su experiencia y preparación, resultaron elegidos.

“Es muy importante mostrar los resultados porque fue un proceso que generó expectativa con el objetivo de avanzar en temas de transparencia y de dignificación del ser humano. La convocatoria es un buen ejemplo de mostrar como una entidad puede darle la oportunidad a la gente”, expresó el gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, José Antonio Muñoz Paz.

Y es que las expectativas que tenían los trabajadores de la salud en Neiva en torno a la convocatoria para proveer los 204 empleos eran grandes, porque siempre los cargos se habían adjudicado “a dedo” y si la persona interesada no tenía un amigo que la respaldara no tenía oportunidad, por ello era el temor de la mayoría de empleados que llevaban varios años trabajando y temían quedar sin trabajo.

Pero una vez se presentaron con toda la documentación requerida ante el Sena, se dieron cuenta que la oportunidad era realmente para los mejores.

“En efecto se hizo una excelente convocatoria por el Sena, a quienes agradezco mucho, les doy esa felicitación por el trabajo, organización y disposición para la gente, fue tan exitosa la convocatoria que para unos 200 cargos se presentaron alrededor de 800 personas. Muchos de ellos cumplieron los requisitos, otros no y posterior a eso esta importante entidad hizo una selección muy objetiva generando el listado de personas que hoy podemos decir con gran satisfacción que la inmensa mayoría de esas personas que se presentaron ya están laborando y se hizo a través del Sena”, resaltó el gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina.

Apoyo a los interesados

Desde el momento en que se abrió la convocatoria la ESE Carmen Emilia Ospina dispuso de un equipo interdisciplinario para orientar al personal interesado en participar de la convocatoria, para que no tuvieran dificultad en el momento de adjuntar los documentos o para despejar dudas al respecto.

Alexandra Granda es una auxiliar de enfermería que no tenía mucha experiencia en la presentación de este tipo de convocatorias, temía que no pudiera seguir en el trabajo, pero gracias a que se postuló, fue seleccionada y no necesitó de la ayuda, intervención o recomendación de nadie para que le dieran el trabajo.

“Yo me enteré de la convocatoria por la página web de la Carmen Emilia Opina, tenía algunas dudas de cómo inscribirme pero la ESE nos ayudó con los ingenieros de sistemas para entender como era. Gracias a Dios fue una oportunidad buena, bonita y pude lograr el puesto que quería. Ya firmé el contrato y estoy laborando para el cargo que me postulé, que es auxiliar de enfermería”, señaló Alexandra Granda, una de las postuladas que logró ser elegida para uno de los cargos que ofertaba la convocatoria.