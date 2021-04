ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, no vacunará contra el Covid-19 hasta el 13 de abril

Esta decisión se da luego de usarse las segundas dosis para las primeras aplicaciones, por esta razón se ajustará el intervalo para completar esquemas

La ESE Carmen Emilia Ospina informó que no tendrá habilitado en ninguna de sus sedes, el servicio de vacunación contra el COVID-19 desde este sábado 10 y hasta el martes 13 de abril.

Esta decisión se tomó luego de conocerse un comunicado de prensa del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se informó que, durante el proceso de vacunación y apertura de agendamiento presencial en algunos segmentos de la población, se generó lo que se denomina demanda espontánea.

No habrá servicio

Por esta razón, el sábado 10 de abril, la institución no tendrá habilitado el servicio de vacunación de primera y segunda dosis para la población adulta mayor de 70 años. No obstante, el servicio se retomará el martes 13 de abril.

“Hasta el próximo martes 13 de abril, daremos continuidad para las segundas dosis de Sinovac. Durante estos días no pararemos, porque estaremos con la vacunación del personal de la salud, que considero muy importante dar una cobertura total”, sostuvo el gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, José Antonio Muñoz.

No genera riesgo

Según el Minsalud, la demanda espontánea, conllevó a que, en algunos casos, se utilizaran vacunas disponibles para segundas dosis, en la primera dosis. Esta situación puede generar que se extienda el intervalo de dosis para la segunda dosis, por lo que se precisa que el aplazar unos días el esquema, no arriesga la efectividad de la vacuna.

Con respecto a ello, el Ministerio aclaró que el comité de expertos recomendó hasta 56 días como tiempo máximo entre la primera y la segunda dosis, y añadió que según estudios en curso documentados en la literatura científica indican que algunas vacunas pueden aplicarse más tarde con mejores resultados, por lo que se puede asegurar que la segunda dosis es estos tiempos es segura y efectiva.

Más vacunas

Por lo tanto, el gerente de la ESE Carmen Emilia confirmó que la próxima semana se dará continuidad al proceso de vacunación con la aplicación de la segunda dosis a la población que ya fue vacunada con la primera dosis.

La llegada del siguiente lote de vacunas de Sinovac está programada para el día 11 de abril de 2021, lo que obliga que en algunas zonas del país las citas de segundas dosis sean reprogramadas, en especial aquellas que se encontraban agendadas entre el 8 y 12 de abril de 2021.

“Lo que nos ha notificado la Secretaría de Salud Departamental es que, el próximo lunes 11 de abril se tiene prevista la llegada de nuevas vacunas de Sinovac, para continuar con el proceso de las segundas dosis. Es de resaltar que, como entidad, hasta hoy (viernes) hemos estado muy juiciosos y pendientes de aplicar la segunda dosis a todas las personas con las que iniciamos prácticamente en marzo”, afirmó el directivo.