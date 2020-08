En tiempos de cuarentena, el cáncer de piel no se detiene: una advertencia de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

La entidad advierte que en el confinamiento los riesgos de cáncer de piel siguen latentes. Por eso, invita a los colombianos a no bajar la guardia y a prevenir esta problemática de salud pública mundial, que anualmente registra más de un millón 300 mil casos nuevos.

Con el fin de concientizar sobre los factores de riesgo durante el Covid-19, las medidas preventivas y las acciones de detección temprana, la Liga Colombiana Contra el Cáncer realizará una campaña educativa que incluye un conversatorio abierto al público, con especialistas dermatólogos y oncólogos y casos de pacientes recuperados.

Colombia. Agosto de 2020 – La Liga Colombiana Contra el Cáncer, una entidad que ha desarrollado una ardua labor para prevenir y transformar la experiencia del cáncer en Colombia durante 60 años, invita a los colombianos a generar conciencia sobre la prevención, el autocuidado y la detección temprana del cáncer de piel, aún en tiempos de cuarentena. Así estemos en casa, los rayos ultravioleta de tipo A, la luz visible e infrarroja también pueden generar efectos nocivos en la piel.

De acuerdo a datos de Globocan para el año 2018 en el mundo se presentan un total de 1.042.056 de casos de cáncer de piel no melanoma y 287.723 corresponden al melanoma cutáneo, que sucede cuando las células que producen pigmento y proporcionan color a la piel se vuelven cancerígenas, causando 60.712 muertes por melanoma.

Según la Cuenta de Alto de Costo para el 2018 se diagnosticaron 5436 casos de cáncer de piel no melanoma y 538 casos nuevos de melanoma y se produjeron 269 muertes de pacientes por melanoma en este año. Situación general de los servicios de salud del cáncer en la población adulta atendida en el Sistema General de Seguridad Social.

Durante la cuarentena se espera retardo en el diagnóstico y manejo de un mayor número de casos de cáncer de piel, al igual que interrupción en algunos de los tratamientos, debido a la inasistencia de los pacientes a los servicios de salud.

Con el fin de hacer conciencia sobre esta problemática mundial y sus implicaciones en medio del Covid 19, la Liga Colombiana Contra el Cáncer realizará una serie de acciones dirigidas a la población colombiana:

El próximo miércoles, 12 de agosto, a las 4 pm, se realizará el conversatorio virtual “¿Es necesario cuidar la piel del sol en tiempos de cuarentena?”, que será liderado por la doctora Maria Soledad Aluma, médica dermatóloga, especialista en cirugía dermatológica de Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel y la Fundación Cáncer de Piel Colombia, y el doctor Leonardo Pulido, dermatólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. El evento será transmitido virtualmente a través de la página web de la Liga, será abierto al público y contará con testimonios de sobrevivientes de esta enfermedad.

Por otra parte, con el fin de ayudar en la detección temprana durante la cuarentena, la Liga pone a disposición de todos los colombianos sus redes sociales para que quienes tengan una lesión sospechosa en la piel, como un lunar que está creciendo o cambiando de color, se tome una foto y la envíe como mensaje interno junto a sus datos personales, ésta será estudiada por un especialista quien dará una primera opinión y, si es el caso, recomendará hacerse un examen especializado remitiéndolo a la Liga de la ciudad donde se encuentre.

Cuando el melanoma, por ejemplo, se diagnostica en estados tempranos y se trata de manera apropiada tiene buen pronóstico, más del 95% de los pacientes sobreviven a los 5 años.

Recomendaciones del cuidado de la piel durante el Covid-19

“Ahora que se pasa más tiempo en casa, se piensa que al no estar expuestos directamente a la radiación solar, no necesario tener medidas de fotoprotección. Lo que muchos no saben, es que sí están expuestos, ya que la radiación UV entra a través de los sitios abiertos de las viviendas, como ventanas y balcones, y aunque la intensidad de dicha radiación es menor, de todas maneras continúa siendo un factor de exposición solar”, asegura el Dr. Leonardo Pulido, dermatólogo oncólogo.

“Es importante en esta época conocer que la teledermatología puede ser una herramienta eficaz para consultar en caso de sospecha o de ya tener el diagnóstico de un cáncer de piel”, asegura la doctora María Soledad Aluma.

Teniendo esto en cuenta, es importante las recomendaciones de fotoprotección diaria y el conocer sobre herramientas que permitan hacer diagnóstico precoz y consultas oportunas durante la pandemia.

Una de estas recomendaciones es conocer el ABCDE de los lunares que se encuentra en la página web www.ligacancercolombia.org y hacer un autoexamen de la piel al menos una vez al mes para buscar signos de alarma como: lunares sospechosos o heridas que no cicatrizan, en especial se debe tener esto en cuenta en la población de tipo de piel clara, aunque todas las personas, independiente del color de piel, pueden desarrollar cáncer cutáneo.

Hay dos tipos de exposición solar una aguda e intermitente que es la quemadura solar de carácter recreacional, siendo este un factor de riesgo para melanoma; la otra a la cual están expuestos principalmente los adultos es la exposición solar crónica que es la responsable de los carcinomas basocelulares y algunos tipos de carcinomas escamocelulares y es una forma de tipo laboral. Siendo los niños y los jóvenes unos de los grupos que más se exponen a la radiación solar intermitente, el uso correcto de foto protección antes de los 20 años, puede reducir de manera importante el riesgo a sufrir a futuro un cáncer de piel.

Sobre la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Es una asociación de derecho privado sin ánimo de lucro, de alcance nacional, creada el 23 de octubre de 1960 con el propósito de realizar acciones de educación, prevención y diagnóstico temprano de cáncer con participación del voluntariado. A lo largo de estos 60 años, se han creado más de 30 ligas seccionales y capítulos en diferentes ciudades y municipios para acercarnos cada vez más a la comunidad.

“Cumplimos 60 años de labores al lado de pacientes de cáncer y sus familias. Nuestro objetivo ha sido, es y será, sembrar esperanza entre los pacientes y brindar un servicio humanizado con un acompañamiento constante, que respete y reconforte la vida de nuestros usuarios y sus familias, en medio del drama de salud que viven”, asegura la Señora Gloria Inés Forero, Presidenta de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.