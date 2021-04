En OMAI Galery «Renacimiento Pandémico II», se toma CDMX

El próximo 21 de abril de 2021 los artistas plásticos de Arte sin fronteras por la Paz expondrán sus obras a través de «Renacimiento Pandémico II» en CDMX, continuando su recorrido por el país azteca. La temática de las exposiciones gira en torno a la pandemia y se presentaran de forma presencial cumpliendo estrictos controles de bioseguridad en «OMAI Galery» de la Organización mundial de artistas integrados, sede principal en México.

“Todo está preparado para presentar las obras de cerca de 40 pintores de talla internacional con un claro mensaje en torno a la pandemia. Un año después de haberse declarado la pandemia, está aún lejos de volver a la normalidad, nuestro objetivo es concientizar por medio de mensajes plasmados a través del a través del arte a la sociedad y las autoridades para el buen uso de las protocolos sanitarios y distanciamiento social para así frenar el contagio y las muertes productos del virus.

Otro de los objetivos pero no menos importante, es rendir un merecido y simbólico reconocimiento a miles de profesionales de la salud quienes arriesgan su vida en centros hospitalarios de todo el mundo en busca de salvaguardar la salud y vida de quienes no tienen consciencia de los riesgos que asumen al no respetar las normas de sanidad y distanciamiento social”, puntualizó Cesar Rincón director de Arte sin fronteras por la paz.

La exposición está organizada por Organización mundial de artistas integrados, Universidad Surcolombiana, Centro Cultural Galería Bauprés y Arte sin Fronteras por la paz, Secretaria de Cultura departamental del Huila, la muestra esta enriquecida por pinceladas de esperanza de artistas de Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Nigeria, México, España, Colombia, Venezuela entre otros países.

El acto de inauguración de la muestra será realizará de forma privada en con la asistencia de los organizadores, 2 artistas y periodistas no superara el número de siete personas; y por supuesto respetando cuidadosamente las normas de bioseguridad para evitar contagios innecesarios.

La directiva del evento ha manifestado que todo está listo, la divulgación de las obras se realizará por medio de una exposición física en la ciudad de México bajo la estricta curaduría y museografía dirigida por el maestro Ernesto Rios Rocha y otra virtual que contará con el apoyo del artista venezolano Olaff Crown y Extensión cultural de la Universidad Surcolombiana.

Se espera la llegada de nuevas obras que se integraran a la muestra internacional a inaugurar en CDMX

El acto cultural participan importantes artistas como:

Walter Arrubla, Sandra María Pérez León, Sandra Balaguera Marín, Roberto Londoño Uribe, Reinaldo Tamayo Vargas, Pilar Gómez, Olaff Crown, Monroe, Miriam Kruisheer de Holanda, Milton Morales Grillo, Milady Dau, Patricia Giovanzani, Melina Jiménez, Melba Perdomo, Verónica Padilla, Mauricio Zequeda, Mauricio Mayorga Zamora, María Milena Rosero Amaya, Mario Ayerbe González, Mari Menez, Margarita Rosa Gómez Vélez, Julieta Ortega, Josefina Suarez, Jefferson Zamudio Rojas, Ivonne Torres, Hernán Lopera, Heliberto Ariza Guerra, Gina González, Gabriel Nieto Nieto, Francisco Arroyo Ceballos, Fernando Bermúdez Ardila, Felipe Drago, Efraín Arrieta Consuegra, Dory Perdomo, Diana Francia, Cesar Augusto Rincon Gonzalez, Carlos Naranjo, Carlos Eduardo Pérez Adame, Carlos Arango Clos, Betty Younes, Ernesto Rios Rocha, Antonella Auda, Ángel María Fernández, Amaury José Mercado Peña, Ahimelec Lara Díaz, Adrián Preciado, Abiezer Agudelo Ballesteros, José María González, Pilar Granados Jiménez, Omar Guio, Salvador Verna, Eva Ríos Rocha, Majekodunmi Adewale Olakunmi, Gonzalo Tayo Silva entre otros distinguidos creadores.

Destaca la participación especial del pintor Ángel María Fernández, el artista plástico más longevo en actividad de Colombia.