¿Emprendedor, necesita un préstamo? el CEGO de Alcaldía de Neiva le ayuda

Si usted es emprendedor y necesita un crédito fácil, puede acercarse al Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades, CEGO, de la Alcaldía de Neiva, donde apoyan a emprendedores en su reactivación económica.

Con el propósito de apoyar a emprendedores de la ciudad de Neiva en la reactivación económica, el Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades, el CEGO, de la Alcaldía Municipal realizó alianzas estratégicas con Bancamía y Coofisam.

Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, líder del CEGO, adscrito a la Secretaría de Competitividad precisó que de esta manera los emprendedores neivanos pueden acceder a créditos con excelentes beneficios, de estas entidades financieras del sector cooperativo.

«Venimos buscando estrategias para apoyar a los emprendedores del Municipio, es por ello que realizamos alianzas con las cooperativas Bancamía y Coofisam, con el fin de brindarle a los emprendedores la facilidad de bancarizarse y acceder a un crédito financiero, para reactivar sus emprendimientos…», expresó la funcionaria.

Y es que este programa viene adelantando diferentes actividades en pro de apoyar a los emprendedores del Municipio, tras la crisis económica que se vivió en el país con la pandemia de COVID-19 y las manifestaciones sociales.

Ante tan importante noticia, la líder del CEGO invitó a todos los emprendedores que aún no hacen parte de la ruta que se maneja en esta cartera, para que se acerquen a las oficinas ubicadas en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, donde recibirán asesoría en temas financieros.

Reacciones

Faiver Andrés Ortega, gerente Oficina Bancamía Neiva

«Tenemos una alianza entre Bancamía y el Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades – CEGO, que acoge a emprendedores que no tienen acceso al sector financiero, y nosotros como Bancamía los podemos atender en cumplimiento a nuestra misión. Manejamos líneas de crédito que le permite reactivar su economía, luego de hacer un estudio de crédito…».

Jaime Beltrán, emprendedor

«Estoy muy agradecido por el acompañamiento que me ha brindado el CEGO de la Alcaldía de Neiva, porque puede obtener unos recursos financieros para terminar de financiar el sofware de las plataformas digitales… fue un proceso completo y rápido, doy fe de que estos préstamos son eficientes y hago la invitación a creer en el CEGO de la Alcaldía…»

Jorge Eduardo Tello Perdomo, director agencia Neiva Coofisam

«Una gran noticia para todos los microempresarios, vendedores, trabajadores independientes y emprendedores, porque en coordinación con el CEGO de la Alcaldía de Neiva, hemos hecho una alianza interinstitucional que consiste en fondearle recursos a un bajo costo, a excelentes tasas de interés, con los mínimos requisitos que se exigen en el mercado financiero…».

Leidy Rodríguez, emprendedora

«Conocí el CEGO por la página de la Alcaldía, llegué a las oficinas y me asesoraron y ayudaron a acceder a un crédito. El proceso lo realicé con Bancamía, fue muy rápido. Visitaron mi emprendimiento y me prestaron el dinero para comprar materia prima; me ha ido muy bien…».

Omar Rodríguez, emprendedor

«Gracias al CEGO puede acceder a un préstamo, me ayudaron con la herramienta monetaria para mi reactivación económica y me está dando muy buenos resultados; los invito a que se acerquen al CEGO donde sí cumplen».