EMPITALITO… bonito para contratar – Parte II

EL MULTIMILLONARIO DESCRESTE DE LAS SOLUCIONES GLOBALES

– El contrato se publicó sin firma del contratista

– No aparece la página esencial

– Una empresa especializada en equipos de computación y sistemas informáticos

– No hay antecedentes de contratos similares ni por tan alto valor en EMPITALITO para estas labores

– No hay estudios previos ni cotización ni propuestas

– El objeto es una «implementación tecnológica» que solo consiste en tabletas para una labor finalmente manual

De los $7.565 millones contratados este año en EMPITALITO, el de mayor valor es por $1.136´470.230 (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES ) con la firma Soluciones Globales S.A.S., representada por Iván Ramírez Sánchez, para «servicio de apoyo a la implementación tecnológica comercial» de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

En concreto, es para la lectura de medidores, impresión y reparto de facturas, y seguimiento a novedades de los usuarios. Se ejecutará durante 9 meses desde el 19 de marzo.

Al descargar el contrato del SECOP (la página oficial del Estado para publicar todos los procesos contractuales) curiosamente no aparece la página 4 en la que, al parecer, deben estar los detalles concretos de los servicios que prestará Soluciones Globales, como el número de personal, equipos y demás aspectos que permitan determinar y comparar los valores discriminados.

SIN FIRMA DEL CONTRATISTA

Tampoco aparece la firma del contratista, de manera que no sabemos aún si ese es el contrato final o simplemente un borrador y por qué, justamente, no se publicó la página que nos permite conocer el valor el valor detallado de los servicios contratados.

Según la ley 1150 y el Decreto Ley 019 de 2012, es obligación publicar la totalidad de los procesos contractuales y su desarrollo.

¿ALTA TECNOLOGÍA?

Según los alcances del contrato, para la lectura se deben utilizar “dispositivos electrónicos en tiempo real”, que en la práctica no son otra cosa que tabletas o bien pudiera ser cualquier teléfono móvil, y tomar “evidencia fotográfica” y enviarla, algo que hoy también hace cualquier smartphone de bajo precio.

Considerando que, además, los contadores de agua no tienen ningún mecanismo sofisticado que permita una lectura de código QR o de barras o similar, que amerite pagar un servicio de “alta tecnología” como el que está señalado en el contrato. En la práctica, la lectura y digitación hoy se está haciendo manualmente, lo mismo que antes.

¿FACTURAS INNECESARIAS?

También se les está pagando la impresión de las facturas, pese a que EMPITALITO ha invertido más de $63 millones en los recientes dos años en compras de impresoras y equipos de cómputo para emitir sus propias facturas.

Ningún contrato con este objeto o similar se ha firmado en años anteriores en EMPITALITO, y tampoco alguno que contenga algunas actividades similares por una suma siquiera cercana. Y al no aparecer los estudios previos, no se conoce bajo qué parámetros se decidió firmarlo.

El contratista Soluciones Globales S.A.S., tiene domicilio en Bogotá, fue fundada en Pereira en el año 2000 y localizada en la calle 127 A No. 7 – 19 oficina 502. Es una compañía de tamaño significativo pues, según su certificado de Cámara de Comercio, el año pasado tenía activos por $8.208 millones. Su representante legal es el ingeniero Samuel Iván Ramírez Sánchez.

Se dedican, según su certificado, esencialmente a computación, equipos y programas informáticos. Su actividad principal es: “actividades de consultoría informática y de administración de instalaciones informáticas, desarrollo de sistemas informáticos”.

«RESULTADOS HISTÓRICOS»

Frente a los contratos, el gerente Liscano les ha anticipado a miembros de la Junta Directiva que irá al Concejo Municipal a presentar lo que considera que son “resultados históricos, altamente reconocidos”; que la empresa estaba en una situación caótica y problemática, y en estos 4 meses está diferente. Que tiene un equipo transparente, que todo se ha hecho conforme a la norma y al Manual de Contratación. Y que toda la contratación ha sido con austeridad, que no hay sobrecostos y que incluso están por debajo del mercado.

Por: Melquisedec Torres Ortíz

Twitter: @Melquisedec70 – chillurco1970@yahoo.com

PRIMERA PARTE:

EMPITALITO… bonito para contratar https://bit.ly/2LSJZdG

