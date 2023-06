El Sanjuanero Huilense será mi mensaje cultural para Colombia: Señorita Colonia Opita en Bogotá

De hermosa sonrisa, expresivos ojos color café y muy dispuesta siempre a hablar del Sanjuanero Huilense, es la candidata de la Colonia Opita residente en Bogotá, quien tiene 24 años, nacida en el hogar conformado por Edgar Fabián Falla Silva y Martha Patricia Tafur Cortes.

Es profesional en Relaciones Internacionales y su parejo durante su presentación en el Reinado Departamental del Bambuco será Sergio Medina.

Ella es Laura Sophia Falla Tafur, nacida en Neiva, pero residente en Bogotá hace 21 años. Hoy es la invitada para que a través de TSM Noticias conozcan un poco más de su personalidad.

Qué significa para usted ser la representante de la Colonia Opita residente en Bogotá, al Reinado Departamental del Bambuco

Es un honor ser la representante cultural de los opitas residentes en Bogotá al Reinado Departamental del Bambuco. Desde pequeña me he interesado mucho por las fiestas, el folclor, la cultura y siempre tengo presente mis raíces y mi departamento, así la capital de nuestro país me haya acogido durante 21 años de mi vida.

¿Qué cualidades posee para ser elegida Señorita Huila?

La gratitud que tengo por el departamento creo que es la cualidad que más me representa, porque desde mi niñez siempre me inculcaron el amor por la tierra que me vio nacer, lo que ha generado en mi un sentido de pertenencia hacia la cultura huilense y esto constantemente hace que quiera mostrar hacia mis grupos y amistades en Bogotá, lo lindo que es y que aún conserva el pueblo opita.

¿De qué municipio es oriunda?, ¿Qué aspectos culturales aparte del Sanjuanero Huilense, resalta en Bogotá, cuando se trata de hablar del departamento del Huila?

Soy nacida en la capital del departamento y como ya dije, resido en Bogotá hace 21 años.

Para mí siempre ha sido muy importante llevar un mensaje cultural del Huila a cada escenario que me presente: colegio, universidad, reuniones sociales y trabajo, en los que resalto nuestras festividades, lugares turísticos, la gastronomía de la que hoy aprovecho para llevar un detalle a aquellas personas que me rodean y quieran conocer más acerca de la cultura huilense.

¿Qué representa para usted el Sanjuanero Huilense?

Para mí era un sueño aprender a interpretar el Sanjuanero Huilense. Desde pequeña buscaba tutoriales para conocer sobre este hermoso baile, lo que hace que hoy en día sepa cada paso, cada figura y disfrute al máximo de su melodía.

Al escucharlo, esos dos minutos y diez segundos, me enorgullezco y compruebo que la sangre llama, que la tierra en que nací la llevo en mi corazón. Que el saber sobre este hermoso baile es un aprendizaje que nadie me va a quitar. Estoy muy feliz de volver al Huila precisamente para plasmar ese aprendizaje y engrandecer y conocer más sobre el Sanjuanero Huilense.

¿Qué sensación producen en usted, las palabras raboegallo, tambora y rajaleña?

Me transportan a mi niñez, a las reuniones familiares donde escuchaba a mis tíos cantar rajaleñas. Recuerdo cuando mi papá nos compraba las tamboras para niños e incluso los raboegallos.

Hoy en día el raboegallo es una pieza fundamental en mi preparación artística, la tambora mi “despertador” cada vez que me alisto para bailar y el rajaleña un aviso de que ya vienen nuestras fiestas.

Siendo el rajaleña un ritmo tan sonado durante las festividades en el Huila, ¿podría componer uno en homenaje a quienes la acompañan como representante de la Colonia Opita en Bogotá?

Más que un rajaleña, quiero decirles hoy a todos que me enorgullece estar acá representando a aquel opita que buscó una nueva oportunidad, pero que ni la distancia lo alejó de su departamento natal.

Muchas gracias al pueblo opita residente en Bogotá, por hoy apoyarme y acompañarme al Reinado Departamental.

Por último, invite a sus coterráneos y colombianos en general a disfrutar del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

Invito a todos aquellos opitas que por alguna razón no están o no han vuelto a nuestro departamento y a todos los colombianos a que se peguen la rodadita, a que disfruten de la mejor fiesta folclórica del sur colombiano, que vengan a divertirse con cada evento y presentación que se realiza en el marco de esta Festival, que no solo es huilense, sino colombiano.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias