El poder de las marcas en el metaverso

Ya existe la primera agencia Latinoamericana especializada en Metaverso y es colombiana

Definitivamente, el metaverso llegó para quedarse y las marcas tienen el gran reto de crear nuevas experiencias para sus consumidores, gracias a las nuevas posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías con el fin de potenciar su valor en el mundo virtual. Las marcas, que encontrarán un aliado estratégico en Galilea, deben repensar las experiencias del consumidor y reinventar los modelos de negocio para el futuro.

Aquí las 3 razones poderosas por las que las marcas deben entrar en este nuevo y maravilloso mundo:

1. Las empresas, líderes y marcas que hoy son early adopters, son las más grandes del mundo, las grandes billeteras y las más poderosas han sido las primeras en apostar en el metaverso. Según un estudio de Mckinsey se han invertido más de 120 billones de dólares en desarrollos dentro del metaverso. Empresas como Disney, Walmart, Amazon, Sony, Google, Apple, Microsoft, y especialmente Meta han puesto como prioridad el metaverso.

2.Los avances tecnológicos han sido enormes y desde todos los aspectos, cada vez mejores herramientas tecnológicas, la llegada de 5G (para dar una idea, lo que en 3G se demoraba 20 min en 5G serían 0,03 segundos), las tecnologías inmersivas que conocemos hace tantos años, por fin van a tener su momento de gloria, tecnologías de realidad extendida (realidad virtual y aumentada) cada vez más sofisticadas y a largo plazo la inteligencia cerebro ordenador (BCI), y por último la llegada de gafas de realidad aumentada cada vez más desarrolladas

3.Las marcas más innovadoras ya entraron. Acá 3 ejemplos rápidos, pero claves: El primero, por excelencia, Nikeland, no solo se conformaron con hacer la réplica de su tienda virtual, crearon todo un brandverse donde los juegos tienen otras reglas, reglas metaversales, invitaron a LeBron James a interactuar con los usuarios y logrando visitas de más de 7 millones de personas en 23 países del mundo. El segundo es Lil Miquela, una Influencer Virtual que ha revolucionado el mundo. Más de 3 millones de seguidores y no existe, como ella se define a sí misma, es un robot. Y para terminar, Burger King con su campaña Keep it real, logra a través de NFTs y de embajadores de marca, filas de personas que comprando sus combos pueden desbloquear series de NFTs intercambiables por premios como 1 año gratis de hamburguesas hasta llamadas con los embajadores de marca.

Por lo anterio, María Claudia Pico, Gerente General y Cofundadora de Galilea (Empresa especializada en llevar a las marcas al metaverso), sostiene que: “desde Galilea ayudamos a las marcas a entrar a este nuevo mundo, hacemos desde la estrategia y consultoría hasta la ejecución de cualquier tipo de experiencia metaversal. Es una empresa que se enfoca 100% en este tipo de servicios como: Metahumans, Brandversers, 3D Virtual Assets, Metaevents, Metashopping, entre otros”.

Además, cabe destacar que, en Colombia ya se despertó el interés de las empresas por el metaverso, una oportunidad no solo de explorar nuevos caminos del marketing, sino de seguir construyendo comunidad en el mundo virtual.

Finalmente, en materia económica se puede resaltar que el Metaverso representa una oportunidad de mercado para las marcas de 5 trillones de dólares para el 2030, convirtiéndose en el canal de mercadeo más poderoso de las marcas del futuro.