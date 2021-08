El otro virus

Hace 50 años expertos anunciaban el aumento de la temperatura del planeta, cinco décadas atrás eran silbidos al oído de gobiernos que contaban como el planeta estaba en proceso de calentamiento. Y así era, 1,1 grados Celsius desde la época pre industrial es el registro del aumento de la temperatura en el mundo.

Cincuenta años atrás quizás era cuento, evidencia científica no creíble o tal vez tan lejana en el tiempo que entendimos jamás llegaría.

Y como no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla, 50 años después podemos afirmar que el cambio climático ya no es un cuento, ni es un tema de futuro porque hace parte del presente y amenaza la subsistencia del planeta entero.

El informe reciente de la ONU da miedo, apocalíptico, afirma que el tiempo se agota y estamos en un punto de no retorno. El umbral que evitaría catástrofes, sequias extensas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales de gran magnitud, hambrunas, pobreza, migración de pueblos enteros esta a la vuelta de la esquina; 2040 es el limite para evitar un calentamiento superior al 1.5 grados de temperatura y para ello se requiere disminuir las emisiones en un 50% de CO2 al 2030 y cero emisiones en el año 2050 compromiso consignado en tratados de política exterior.

Parece imposible lograrlo, cuando las estadísticas revelan que la deforestación de la amazonia se disparó en un 83% en el 2020, solo en la región amazónica colombiana se talaron 64 mil hectáreas de bosques en el último año, dato que genera impotencia al visualizar el futuro de nuestros hijos.

El problema mayor es la ineficiencia de los gobiernos en la materia, la política internacional desde el acuerdo de Río y hasta París inspiro buenas intenciones, pero ha terminado siendo un mero acuerdo de papel.

En lo local el tema no esta en la agenda de prioridades, basta con recordar que en el Huila el ordenamiento del suelo presenta atraso de décadas y casi el 90% de los municipios incluyendo Neiva, planifican el desarrollo bajo la visión del pasado. Creo que administración que no actualice su P.O.T esta condenada al fracaso social, ambiental y económico. ¡Hagan cuentas!

En lo departamental iniciamos a hacer la tarea, pusimos la primera piedra, creamos la política marco para lo sostenibilidad ambiental del Huila, con programas bases como el de reforestación comunitaria, protección a humedales, el sistema departamental de áreas protegidas, residuos solidos, la gestión integral del recurso hídrico que crea el fondo del agua para el ordenamiento de las cuencas hídricas; otro pasivo ambiental que tenemos y una política importante que estamos desarrollando de educación ambiental.

Llevaremos a la asamblea un proyecto de ordenanza que trabajamos con la academia sobre agricultura sostenible y carbono cero para mitigar la tasa de generación anual de co2 en el mundo que esta sobre los 40 mil millones de toneladas año.

Pero requerimos de la conciencia colectiva, porque el problema es de todos y todos aportamos a la crisis ambiental que afrontamos. Aunque lo único claro que evidencia el informe de cambio climático de la ONU, es que somos un virus letal para el planeta.

Pdta.: Mi admiración a la sociedad civil que defiende el patrimonio ambiental de Neiva, los que batallan en contra del deterioro del río Fortalecillas, que luchan por la no desaparición de los humedales y de aquellos que creemos que el agua es un punto en la agenda de ciudad que sustenta la vida de la capital y en eso trabajamos con empeño.

—

Por: Alexander Vargas Bedoya

Twitter: @Alexvargas_b