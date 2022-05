“El mayor compromiso de Fico con el Huila es tener vicepresidente de la República”

Lara Sánchez, candidato vicepresidencial, dijo que los huilenses no pueden perder la oportunidad histórica de tener un representante en el gobierno nacional para generar progreso y desarrollo regional.

Rodrigo Lara Sánchez, candidato a la vicepresidencia como fórmula de Federico Gutiérrez, dijo que su designación es muestra del compromiso inmenso de Fico Gutiérrez con el Huila, como lo ratificó en reciente visita a Neiva donde lideró un encuentro público, que reunió a miles de personas que escucharon las propuestas de este proyecto de gobierno.

“Demuestra todo el apoyo del próximo presidente de la República con la región huilense, que se garantizará cumplir a través de la gestión mía como su vicepresidente”, manifestó el ex alcalde neivano.

Agregó que este enorme respaldo al departamento y a su gente permite la confianza plena de que se superarán problemas y dificultades históricas.

“Después de 50 años volveremos a tener un alto cargo en el escenario nacional, en la Casa de Nariño, como le corresponde a una región que le ha aportado tanto al país. Podemos ilusionarnos en que vamos a construir muchas obras y a terminar otras inconclusas”, destacó Lara Sánchez.

“Necesitamos que se garantice la democracia, las libertades. Tenemos un problema de pobreza que queremos solucionar”, dijo el hijo del ex ministro Rodrigo Lara Bonilla.

Esperanza y optimismo

Ocupar la vicepresidencia significa para la raza huilense esperanza, ilusión por generar progreso, desarrollo, mejorar la calidad de vida de la gente, servir a las comunidades más vulnerables en la ciudad y en el campo, enfatizó.

En un mensaje de optimismo y esperanza al departamento, previo a las elecciones el domingo 29 de mayo, Lara concluyó que “los huilenses no puede perder la magnífica ocasión de tener representación nacional, como no sucedía hace décadas. Una oportunidad que desearían todos los departamentos del país, por eso, no podemos desaprovecharla”.