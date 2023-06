El Huila y Colombia llevan con mi Sanjuanero, el alma y el corazón de una laboyana: Mariana Claros

De voz dulce como melodiosamente lo hace notar en sus interpretaciones musicales, de hermosos ojos color café, cabello claro y piel blanca.

Nacida el 5 de mayo de 2000, en el hogar conformado por Oscar Daniel Claros Lozano y Socorro Eliana Peña Antury. Estudiante de tercer semestre de música en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- y adelanta también formación en idiomas.

Es compositora y toda una artista. Bailará con Jesús Fernando Tejada en la noche de elección y coronación de la Reina Departamental del Bambuco en su edición número 62 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Hablamos de Liz Mariana Claros Peña, la digna y hermosa representante del municipio de Pitalito, quien amablemente y con buena disposición a pesar del trajín que por estos días la agobia, saco tiempo para hablar con TSM Noticias y expresar sobre su participación en tan importante certamen.

¿Qué significa para usted ser la representante del municipio conocido como “Estrella vial del Sur-colombiano” al Reinado Departamental del Bambuco?

Una gran responsabilidad ya que estoy representando a la segunda ciudad más importante de nuestro departamento, al ser punto estratégico de intercambio comercial y económico del surcolombiano y porque aquí recibimos a los comerciantes que llegan del Putumayo, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, permitiéndonos igualmente conectar con el puerto marítimo de Buenaventura.

Llevar el nombre de Pitalito significa representar a todos esos cafeteros que nos han dado el honor de ser primeros productores en calidad y cantidad de café a nivel nacional.

Significa también lleva el nombre de nuestros artesanos al tener como denominación de origen la Chiva de Pitalito y lo más maravilloso llevar el nombre de nuestra ciudad que es la puerta de entrada a toda la riquezas naturales que guarda nuestro macizo colombiano y que nos hace únicos en el mundo.

¿Qué cualidades posee para ser elegida Señorita Huila?

Siempre he dicho que mi familia y Pitalito me han dado todo lo que soy, especialmente mi esencia como persona y como artista, por eso conmigo llevo a toda esa gente buena y servicial.

Soy una mujer soñadora, que logra todo lo que se propone con convicción. Amante de la cultura, tanto que sin haber pensado antes en participar en un festival folclórico, ya he aportado al legado cultural y musical de mi tierra con mis canciones Paisaje Laboyano, del que incluyo video para que toda Colombia lo escuche y se enamore de Pitalito, y orgullo laboyano que resaltan toda la grandeza de nuestro Valle de Laboyos.

Amo cantarle a mi tierra e interpretar nuestros ritmos tradicionales con mi guitarra y el piano. Bailo sanjuanero desde los 2 años; por eso cada vez que escucho el resonar de las tamboras la vida vuelve a mí. Creo sobre todo que la cualidad más importante que tengo es el amor e identidad tan grande hacia mi cultura opita.

Cuéntenos ¿qué aspectos culturales destacaría de su municipio?

El arte y la cultura nacen de forma natural, casi que espontánea en Pitalito. Somos cuna de artistas, escritores pintores, músicos, actores y deportistas que han llevado el nombre de nuestra tierra a altas esferas a nivel mundial.

Somos cuna de caballistas al realizar la gran feria equina Grado A que se desarrolla en el mes de noviembre y nuestra feria artesanal. Igualmente, Pitalito tiene la tierra donde se produce el mejor café del mundo, incluso ha sido tanta la especialidad que tenemos con nosotros al barista más joven del mundo.

Y claro, como no decirlo, tenemos la mejor arcilla de Colombia, que le permite a nuestros artesanos con ingenio y creatividad producir artesanías de reconocimiento nacional.

¿Qué representa para usted el Sanjuanero Huilense?

Cada vez que suenan sus tamboras es como si me devolviera un pedacito de vida. Al escucharlo, sus notas musicales retumban en mi pecho y me hacen vibrar el corazón de emoción y mi cuerpo, por inercia, se dispone a bailar esta danza idílica que cuenta esa historia de amor que entre coqueteos y rechazos una mujer recatada e inocente pero pícara logra ser conquistada por su parejo.

¿Qué sensación producen en usted, las palabras raboegallo, tambora y rajaleña?

Las tamboras me hacen vibrar el corazón de emoción, me hacen sentir ese amor por mi tierra. El rajaleña es ese ritmo que me recuerda de dónde vengo y la esencia de los opitas hecha música y el raboegallo las ganas de festejar y esos lindos pasos del sanjuanero al bailar.

Siendo el rajaleña un ritmo tan sonado durante las festividades en el Huila, ¿podría componer uno en homenaje a Pitalito?

En Pitalito sabe usted,

en Pitalito sabe usted.

que nuestros campesinos

que nuestros campesinos

Olelo lelo laila

producen el mejor,

producen el mejor,

el mejor café del mundo

el mejor café del mundo.

Por último, invite a su coterráneos y colombianos en general a disfrutar del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Debo agradecer a todas las personas por sus mensajes de apoyo que me motivan a seguir para adelante y representarlos con mucho orgullo. Que sepan que unidos podemos lograr este sueño. Quiero invitar a los que se ven identificados conmigo que hagamos una sola fuerza y el día de mi participación se escuche al unísono y fuerte: Pitalito, Pitalito.

De esta manera mostrar la grandeza de nuestra gente y con la ayuda de Dios poder lograr que este año el Huila lleve en su banda el alma y el corazón de una laboyana.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias