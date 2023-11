El gobernador Dussán López de periplo por el sur

Yo creo que, después de superar una pandemia y haberla afrontado con entereza, padeciendo los impactos de la misma en dos oportunidades, una de ellas con hospitalización y complicaciones en su salud, pero velando con total eficiencia para garantizar la atención de los afectados por el temido virus, logrando quintuplicar el número de camas UCI en la red hospitalaria pública.

Haber afrontado con gran sapiencia el estallido social, los bloqueos de las vías y la presión por parte de toda la comunidad que exigía seguridad y libre movilidad por todas las carreteras del departamento del Huila.

También, luego de haber atendido las múltiples afectaciones de una de las olas invernales más fuertes que hayan azotado a este territorio en las últimas décadas y que menoscabó vías e infraestructura del departamento, logrando con esfuerzo normalizar casi que en su totalidad la malla vial y la infraestructura educativa.

Debe ser muy placentero ir a las localidades a socializar las diferentes inversiones que se han hecho y que se vienen haciendo en cada rincón del departamento. Este fin de semana, por ejemplo, el gobernador Luis Enrique Dussán López, viajó a los municipios de Altamira, Pitalito, Oporapa e Isnos, en donde se viene reuniendo con las diferentes autoridades locales, líderes sociales y comunidad en general, para darles a conocer gran parte de esa ejecutoria que genera progreso y mejora la calidad de vida de los habitantes de todas estas zonas.

Para iniciar, en Altamira, se firmó el día de ayer, el acta de inicio de un nuevo tramo del acueducto, por valor de $6.616 millones; posteriormente se desplazó al municipio de Pitalito en donde firmó el acta de inicio de la obra del Colegio Winnipeg por valor de $9.157 millones y más tarde visitó a beneficiarios de mejoramiento de vivienda en zona rural, cuya inversión se aproxima a los $5.950 millones en esta subregión, llegando al corregimiento de Bruselas en donde hizo entrega de un colector, cuya inversión se acerca a los $1.300 millones; terminando la jornada dando inicio a obras de alcantarillado en la vereda Santafé Acacias, cuya inversión es de $1.280 millones.

Este sábado, desde muy temprano, visita obras del plan maestro del acueducto de San Agustín, cuya inversión es de $9.157 millones, se da inicio a la obra de la Villa Deportiva con una inversión de $3.235 millones, la adecuación de la plaza de mercado y la biblioteca municipal, obras por valor de $950 millones.

Asimismo, se da inicio a la construcción de la Villa Deportiva en el municipio de Isnos y se hace visita oficial de obra al circuito turístico del sur (16 kilómetros de pavimento entre Isnos y Bordones), cuya inversión es de $58.000 millones.

En este mismo desplazamiento del gobernador Dussán López, visita las obras de los Colegios, María Auxiliadora sede Oritoguaz – Elías, San José en Oporapa, y la obra de la Plaza de Mercado que avanza con prontitud. Y esta noche se firma de manera protocolaria el convenio con Agacafé para la construcción de la planta de fertilizantes el sur del departamento.

Este sábado habrá una jornada maratónica en la que se visitarán las obras viales entre Pitalito y Palestina, cuya inversión sobre pasa los $13.350 millones y se hace entrega de la Plaza de Mercado Cálamo en Pitalito, en donde se invirtieron cerca de $2.300 millones.

Definitivamente obras son amores y no buenas razones. No saben cómo me gustaría que gente que habla por hablar, leyera, preguntara y se enterara un poco más de la realidad, para que salieran de la ceguera y vieran cómo el Huila Creció en estos cuatro años de buen gobierno.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04