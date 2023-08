El factor comunicación por el cual no logra sobrevivir su emprendimiento

Comunicar de manera efectiva a los stakeholders, aumenta en un 47% la posibilidad de conseguir el retorno económico deseado, según Mckinsey. Desde ser honesto hasta incluso saber cómo contar un buen relato, son algunas de las recomendaciones.

Los colombianos son reconocidos a nivel mundial por una habilidad de emprendimiento que se evidenció en el 2022 donde, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), se crearon cerca de 257 mil empresas; un 2,3% más que en el 2021. Sin embargo, un dato entregado por el reciente estudio de Confecámaras que afirmó que solo el 33,5% de las empresas sobreviven a cinco años.

La falta de una línea comunicacional, termina por implantar fallas en otros niveles de las organizaciones, aunque la comunicación es un eje transversal en las relaciones interpersonales, todavía existen fallas que pueden afectar la correcta interacción entre la empresa y sus públicos externos.

Bajo esta lógica, volviendo un poco al pasado, el reconocido orador Pericles decía “Las personas que piensan algo, pero no saben cómo expresarlo, están al mismo nivel de los que no saben pensar». Frase que puede sonar dura, pero que si la llevamos al ámbito del emprendimiento es muy cierta. “Hoy hay muchos emprendedores que tienen ideas increíbles que realmente pueden cambiar el mundo, pero que no saben cómo contarla, provocando que muchas de ellas, queden en el camino” comenta Hans Goecke ans Gocke, CEO de la agencia de comunicaciones Prenseable.

¿Cuáles son las principales causas comunicacionales que ponen en problemas a los emprendedores?

De acuerdo con Hans Goecke, CEO de Prenseable, es posible identificar algunos problemas de comunicación que son comunes en las organizaciones de forma interna o externa.

Formas de comunicación incorrectas: las interacciones requieren diferentes modos de comunicación y existen formas idóneas para enviar el mensaje. Hoy muchos emprendedores caen en la falla de no preocuparse de los detalles comunicacionales con sus stakeholders, provocando que a la larga fracasen.

No contar con un plan de comunicación: es importante tener un plan de comunicación establecido. Según Goecke, este plan debe ser concreto (con el cómo, dónde y cuándo deben comunicarse, con un proceso estructurado. “Las empresas suelen tener un propósito, pero el secreto está en presentarlo junto con los valores de forma estratégica. La idea es que a través de la comunicación se logre posicionar la reputación de las empresas. Por esto, resulta indispensable fortalecer las habilidades de comunicación como el manejo del discurso o el idioma inglés que en la actualidad es el lenguaje universal”, afirma Goecke.

Falta de identidad: Muchas empresas comienzan a operar, vender y ejecutar, pero no se preocupan de otros aspectos muy relevantes como este concepto. La identidad de marca es la personalidad de la empresa, son las emociones que quieren transmitirse, experiencia y mensajes, los cuales tu audiencia puede percibir, influyendo en la compra o contratación del servicio.

Por último toda persona y empresa necesita una estrategia de comunicación capaz de potencializar y fortalecer la reputación propia o de la organización y para ello, debe ver la comunicación como un activo de valor necesario a lo largo de la vida.