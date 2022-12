El caso del futbolista iraní, Nasr-Azadani

Luego de que se conociera la noticia, de que al parecer el futbolista Nasr-Azadani, fue condenado a muerte, por supuestamente, defender los derechos de las mujeres en su país.

Luego del asesinato de la joven de 22 años que fue detenida por la Policía de la moral por portar mal el yihab, el deportista fue acusado por su supuesta participación en el asesinato de tres policías y agentes de seguridad, durante las protestas que estallaron en su país.

Grandes artistas como Shakira enviaron mensajes solidarizándose con el jugador y rechazando su condena, incluso el presidente de Gustavo Petro, se pronunció al respecto; la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales denunció el caso.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

