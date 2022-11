El capitán de la Selección argentina habló luego de la derrota en el debut ante Arabia Saudí.

La Selección argentina cayó en el debut ante Arabia Saudí

En su quinta aparición en una Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, Lionel Messi se marchó con una fuerte decepción tras la derrota por 2-1 a manos de Arabia Saudí, a pesar de que la Selección argentina fue dominadora durante la primera mitad.

Una etapa inicial en la que la Albiceleste funcionó como se esperaba, fluyó en su juego y generó múltiples chances, aunque se la devoró la ansiedad: contabilizó siete fueras de juego, con tres goles invalidados.

En esta sintonía, la Pulga dio crédito al trabajo de la defensa rival y asumió la responsabilidad del equipo. «Hicimos el gol muy rápido, después tuvimos un par de situaciones. No encontramos nuestro juego. Ellos hicieron bien la línea, en pararse (así). No nos sorprendieron. Se paran adelantados y es una trampa. Ya está, no hay excusas», analizó. Además, el crack del PSG apuntó a la recuperación anímica para volver a la mejor versión. «Más unidos que nunca, el grupo viene demostrando que es fuerte de esa manera. Es una situación que nunca nos tocó vivir con este grupo, de un golpe tan duro. Ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad», añadió el capitán argentino. Asimismo, el 10 de la Albiceleste admitió que no se imaginaban un debut de esta naturaleza. «No esperábamos empezar de esta manera, por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene. Hay que ganar o ganar ahora, depende de nosotros», manifestó. Y a nivel personal, Messi completó: «Estoy dolido por el resultado, es una amargura muy grande, pero más allá de eso hay que tratar de levantarse. Le decimos a la gente que confié, que este grupo no los va a dejar tirados”.