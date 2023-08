El Cambio en Noticias 21-25 de agosto de 2023

La entrega a 200 familias en Ciénaga de Oro de dos fincas expropiadas al narcotráfico; la radicación del nuevo proyecto de ley de la Reforma Laboral; la distinción a 14 estudiantes del Chocó que ganaron el campeonato mundial de robótica; la certeza de recursos para el financiamiento del sistema de salud en todo el país; las directrices del presidente Gustavo Petro para avanzar en la atención oportuna y adecuada en salud a las poblaciones más vulnerables, hacen parte de las noticias más destacadas del Gobierno del cambio entre el 21 y el 25 de agosto de 2023.

Durante la semana el mandatario participó en un encuentro con congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos, en la celebración de los 95 años del Batallón de Infantería No. 37 ‘Guardia Presidencial’, en el Congreso de los Pueblos, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en una reunión con el gremio de los taxistas.

Gobierno y taxistas acuerdan evaluar tarifa diferencial en precio de combustibles

• Vivienda, seguridad social y Transición Energética Justa, harán parte de las mesas de trabajo. Motivos del paro programado para el próximo 28 de agosto a nivel nacional quedaron descartados.

En dos o tres semanas empezaría un nuevo aumento en la tarifa de gasolina. “Lo más factible es congelar ese aumento y revisar un tema de un mayor impacto, una tarifa diferencial para taxistas”, anunció el Ministro de Transporte, William Camargo.

El acuerdo es el resultado de una nutrida reunión entre representantes de distintas organizaciones del gremio de los taxistas y el gobierno nacional, liderada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Noticia completa:

Las ideas de libertad, justicia y paz, ejes de la autonomía negra, dijo el presidente Petro al intervenir en Congreso de los Pueblos

• Presidente Petro convocó a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales a apropiarse de los derechos de las normas suscritas.

• “Si no hay movilización negra en Colombia, los decretos firmados no pasarán de la palabra a los hechos, a la realidad cotidiana, para que la voz del pueblo negro pueda ser escuchada en toda Colombia y no sólo los intereses de los poderosos”.

En el marco del Congreso de los Pueblos, que se desarrolla en Bogotá, el Presidente de la República Gustavo Petro Urrego firmó dos decretos que reglamentan la Ley 70 de 1993 que profundizan el poder negro, como el poder popular en Colombia.

“En estos decretos encuentran cómo se puede materializar la idea de libertad, de justicia e, indudablemente, de la paz. Aquí reafirmamos que es, a través de la recuperación del ‘poder negro’ como lograremos extender lo que debe llamarse el poder popular y la capacidad de gobernar nuestro propio destino”, destacó el mandatario.

Noticia completa en:

Gobierno del Cambio radicó este jueves el proyecto de ley de la Reforma Laboral

• “La Reforma Laboral que hoy se presenta al país tiene el propósito de materializar el trabajo decente como pasaporte de ciudadanía, así como fortalecer las garantías de estabilidad laboral y formalización del empleo con justicia social”, precisa el documento.

Para un trabajo digno y decente en Colombia, el Gobierno del Cambio radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley de Reforma Laboral.

Esta iniciativa, presentada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se enfoca en el respeto de los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección de los trabajadores.

Noticia completa en:

Gobierno está cumpliendo a las EPS y a la salud de los colombianos

• El valor de la UPC aumentó 16% y el presupuesto del sector salud un 25%, informó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

• “Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS”, sostuvo.

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden dejar de atender a ningún paciente con la excusa de que no hay recursos, porque no es cierto que existan deudas del gobierno con ninguna.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado recursos para el financiamiento del sistema de salud en todo el país, ratificó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Noticia completa:

Comunicado a la opinión pública

Casa de Nariño, 24 de agosto de 2023.

Los gobernadores de la Región Pacífica, Elías Larrahondo Carabalí, gobernador del Cauca; Farlin Perea Rentería, gobernador del Chocó; Jhon Alexander Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, y Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvieron en la tarde de hoy una reunión de trabajo en la Casa de Nariño para examinar asuntos de seguridad, inversión social, la infraestructura vial y el desarrollo agrario.

Comunicado completo:

Toda la tierra en extinción de dominio que tiene el gobierno pasará al campesinado y debe estar acompañada de crédito barato y asistencia técnica para producir alimentos, ordena el presidente Petro

• El mandatario entregó dos fincas, expropiadas al narcotráfico, de 1.641 hectáreas, a 200 familias de Ciénaga de Oro que establecerán proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y avanzar en la reforma agraria.

• La reforma agraria se adelanta sin despojar de la tierra a los hacendados, sino comprándola con dineros públicos, para que sea productiva y brinde dignidad al campesino.

• “Queremos organización campesina, porque esa es la base de una reforma agraria, es la base de la prosperidad”, sostuvo.

Ciénaga de Oro, Córdoba, 23 de agosto de 2023.

Tierras expropiadas al narcotráfico y administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarán al campesinado de Colombia.

Así lo ordenó el presidente Gustavo Petro, durante la entrega a 200 familias de Ciénaga de Oro de dos fincas, de 1.641 hectáreas, en donde establecerán proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y avanzar en la reforma agraria.

Nota completa:

Presidente Gustavo Petro sancionó ley que protege a víctimas de biopoli´meros en procedimientos estéticos

• La norma establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona con dichas sustancias no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• La Presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plastia Estética, Lina Triana, afirmó que la adopción de estas medidas “muestra un ente regulador preocupado por el bienestar de los colombianos” y ubica al país “como pionero internacional”.

El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la Ley 2316 de 2023, que establece sanciones para quienes causen lesiones personales con sustancias inyectables no permitidas, conocidas como biopoli´meros, que se utilizan en cirugías estéticas y pueden causar daños permanentes en la salud.

Nota completa:

“Me encanta que el equipo ganador ‘Team Robotics’ provenga de un territorio profundamente excluido”, expresó el presidente Gustavo Petro al distinguir a los 14 campeones mundiales de robótica con la Orden al Mérito en Grado de Oficial

• Los jóvenes del Pacífico están construyendo ciencia, y le aportan a la robótica un camino para reducir las brechas sociales.

• El Gobierno del Cambio seguirá privilegiando la inversión social en conocimiento y preparación de la juventud.

• El Sena debe implementar programas de lenguaje de programación en los colegios públicos del país, orientó el Presidente.

Catorce estudiantes del Chocó que ganaron recientemente el campeonato mundial de robótica junto a tres de sus tutores fueron distinguidos con la Orden Nacional al Mérito en Grado de Oficial por el Presidente de la República Gustavo Petro.

Los campeones provienen de un territorio excluido y hoy son ejemplo de una juventud que reduce las brechas sociales a través del conocimiento, destacó este miércoles el Presidente Gustavo Petro.

Noticia completa:

El Batallón Guardia Presidencial tiene la misión de cuidar la Constitución, las ideas y la democracia: presidente Petro

• El jefe de Estado destacó el papel que cumple el Batallón Guardia Presidencial en proteger al jefe de Estado y a su familia.

• Impartió instrucciones para que el origen y la trayectoria del Guardia Presidencial sean escritos en la historia de la República.

“El Batallón Guardia Presidencial tiene una misión central, cuidar las ideas, cuidar la Constitución, cuidar la democracia con lo que significa la palabra democracia original, el poder del pueblo”, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de celebración de los 95 años del Batallón de Infantería No. 37 ‘Guardia Presidencial’, que tuvo lugar en las instalaciones de la unidad militar, junto a la Casa de Nariño.

Noticia completa:

Agencia de Defensa Jurídica del Estado confía que en un mes Colombia tendrá pruebas de EE.UU. contra Grupo Aval y Corficolombiana por caso Odebrecht

• “Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se iniciará trámite que llevaría a la suspensión y pérdida de los contratos de estas empresas con el Estado”, dijo Martha Zamora, directora de la entidad.

• Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, Gustavo Petro, realizó debates por el caso Odebrecht e instó a las autoridades judiciales a incorporar fallos de tribunales estadounidenses contra estas compañías.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Noticia completa:

Presidente Gustavo Petro avaló venta de predio a la Rama Judicial para construcción de complejo judicial en Bogotá

• Se trata de un inmueble de 8 mil metros cuadrados que está ubicado frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la capital del país.

• El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Aurelio Enrique Rodríguez dijo que “fue una reunión completamente exitosa para la Rama Judicial”.

• “Cualquier reforma a la justicia que plantea el presidente será concertada, no habrá reformas unilaterales”, dijo Jaime Rodríguez, presidente del Consejo de Estado.

En la reunión que sostuvo este martes con los presidentes de las altas cortes en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro le dio vía libre a la Superintendencia de Notariado y Registro para vender a la Rama Judicial un predio de 8.000 metros cuadrados.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Aurelio Enrique Rodríguez, manifestó que el encuentro privado en el despacho presidencial fue satisfactorio, “una reunión completamente exitosa para la Rama Judicial”.

Noticia completa:

Ministro de Salud ratifica compromiso del presidente Petro de avanzar en atención oportuna y adecuada a las poblaciones más vulnerables

• Este Gobierno aumentó en el 25% los recursos para la salud y la Unidad de pago por capitación en un 16,23%, en el 2023.

• Ni enfermo ni en crisis ni nada por el estilo, salud del presidente Petro.

• El jefe de Estado tiene el compromiso de recuperar el Instituto Nacional de Salud y devolverle la importancia que tuvo hace dos décadas.

El Presidente Gustavo Petro ratificó su compromiso de llevar atención oportuna y adecuada a las poblaciones más vulnerables en los territorios dispersos de Colombia, en desarrollo del Consejo de Salud realizado hoy en la Casa de Nariño.

El mandatario, reunido con el ministro de salud y protección social, el superintendente de salud, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), el director del Instituto Nacional de Salud (INS), trazó unos derroteros para el sector.

Noticia completa:

Con más inversión en tecnología y apoyo de empresas de vigilancia, gobierno traza plan para fortalecer la seguridad ciudadana

• Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana evaluó medidas para garantizar el orden público.

• Fuerza Pública desarrolla operaciones ofensivas para desarticular estructuras financieras de grupos insurgentes y bandas criminales.

El gobierno nacional hará una importante inversión en tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana en las grandes ciudades del país, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia privadas.

La próxima semana se realizará una reunión entre el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y empresas de seguridad privada, para analizar una estrategia encaminada a mejorar la seguridad urbana, para lo cual se realizará una inversión en tecnología del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Noticia completa:

Paz Total: tema central en el encuentro entre Presidente Gustavo Petro y el Arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda

• En la reunión se habló del avance de los diálogos con el ELN, en el que la Iglesia hace presencia en la mesa de negociación, y en mecanismos para mediar en la situación que se presenta en el departamento del Cauca con la retención de civiles y miembros de la Fuerza Pública por parte de grupos armados.

El Presidente Gustavo Petro y el Arzobispo de Bogotá, monseñor José Luis Rueda, refrendaron este martes el respaldo de la Iglesia Católica en la construcción de la Paz Total en la que está empeñado el Gobierno del Cambio.

“Hemos podido dialogar con franqueza los temas que nos preocupan como Iglesia en todo el país y en sus distintos territorios”, dijo monseñor Rueda en la Casa de Nariño al término de la reunión con el jefe de Estado.

Noticia completa:

Para lograr la Paz Total tenemos que bregar con la crisis climática, sostiene la representante a la Cámara de EE.UU. Nydia Velázquez, en encuentro con el presidente Gustavo Petro

• El jefe de Estado propuso a congresistas del Partido Demócrata de EE.UU. una alianza por la vida y la naturaleza como eje de unidad.

• Hoy no hay un movimiento político mundial que coloque como objetivo central el cambio del sistema económico, porque tiene que ser así para superar la crisis climática: presidente Petro

• Antes de la pandemia el jefe de Estado propuso una alianza americana progresista, porque el diálogo de Estados Unidos con América Latina está cruzado por la historia.

En un diálogo que sostuvo en la Casa de Nariño con los representantes demócratas de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Greg Casar, y la jefa de gabinete del senador Bernie Sanders, Misty Rebik, el presidente Gustavo Petro propuso una alianza político–social por la vida y la naturaleza como eje de la unidad.

Noticia completa:

