El arte transforma la vida de menores infractores huilenses

El proyecto de Escuelas de Formación Artística y Cultural que viene liderando La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, llega con la articulación de la Fundación FEI al Sistema de responsabilidad Penal para menores Infractores, beneficiando a cerca de 70 jóvenes recluidos.

Los menores encuentran en estas actividades un refugio y un nuevo porvenir para sus vidas; es el caso de Smith y de Juan, dos de los menores infractores que hoy día reciben el apoyo que brinda la Institucionalidad en estas escuelas de formación.

Las manos que crean interpretaciones sonoras en una guitarra, alguna vez fueron utilizadas para delinquir, es el caso de Juan un joven de 19 años quien lleva un tiempo de dos años en el Sistema de Responsabilidad Penal para Menores Infractores, Juan (nombre cambiado) expresa que: “Desde pequeño me gusta mucho la música, siempre quise ser cantante pero mi voz no me ayuda, he aprendido a tocar la guitarra y me gusta mucho el deporte, la música me ha ayudado mucho a cambiar mi forma de pensar”

Al igual que Juan, Smitn de 17 años dejó atrás sus años sombríos y ahora produce arte sobre lienzo y en cerámica: “He podido expresarme, he podido focalizarme en eso, me apasiona y, como todo, he tenido fallas en la vida, lo reconozco, pero creo que de esas fallas, he tenido grandes experiencias como haber llegado a esta Fundación”.

Por su parte, William Zambrano, tallerista en artes visuales que presta sus servicios al Programa de Escuelas de Formación en dicho Centro cuenta que las personas que se encuentran allí recluidas tiene mucho para dar, “ellos tiene su forma, su temática, su arte, su punto de vista; entonces lo que hacen es plasmarlo en las diferentes técnicas que hemos venido trabajando”.

Inversión histórica en Escuelas de Formación

El Gobierno Huila Crece, recientemente ha realizado una inversión superior a los $1.000 millones, nunca antes visto, para beneficiar a más de 3.000 niños y jóvenes de toda la región, articulando este proceso con cerca de 140 tallerista a lo largo y ancho de área rural y urbana del Departamento.

“Con estas inversiones, como gobierno departamental “Huila Crece”, estamos comprometidos en impulsar el talento, en brindar oportunidades a los ciudadanos y, desde luego, en hacer que la cultura en el Departamento crezca”, puntualizó el secretario de Cultura y Turismo del Huila, Daniel Sanz Perdomo.

Finalmente, Roger Ramírez, director de la Fundación FEI Regional Huila, agradeció al Gobierno Departamental, “quiero dar mi entero agradecimiento a la Secretaría de Cultura y a la Gobernación del Huila en cabeza del ingeniero Luís Enrique Dussán López, quienes nos han colaborado enormemente en articulación con la Fundación; cabe mencionar que todas las actividades que desarrollamos en la Fundación FEI, están bajo una línea transversal que como piedra angular y base es Dios”.