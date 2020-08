El alcalde pantalonudo

El alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle ha resultado ser más verraquito de lo que se pensaba y en tan solo ocho meses se ha ubicado como uno de los burgomaestres mejor calificados del país.

Podemos recordar que el ingeniero Quintero Calle recibió la mejor calificación, según la última encuesta realizada por Datexco y la W Radio, en la que, además, el mandatario paisa superó a sus pares de otras capitales de departamento.

En la encuesta que fue publicada el pasado mes de junio, Daniel Quintero alcanzó un 84% de favorabilidad, mientras que su aprobación es aún mayor, alcanzando un 88%, pero, además, según Gallup, de los mandatarios de las principales capitales del país, Quintero es el que mayor aprobación tiene con un 84 %.

Y es que este joven ejecutivo ha sabido pararse erguido frente a los que se han considerado pseudo-propietarios de la capital antioqueña e incluso del departamento entero, un reto que deberá sortear muy bien, pues sus decisiones pueden acelerar o frenar el constante avance de la ciudad de la eterna primavera.

Blu Radio señaló en estos días que en medio de la controversia por las decisiones tomadas por el alcalde en los temas de EPM e Hidroituango, surgieron los apoyos del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez (2016 – 2019) y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Dos dirigentes versados en temas de infraestructura, cosa que no se puede negar.

Y es que el reclamo de cerca de 10 billones de pesos (9,9 exactamente) a los contratistas de Hidroituango, proyecto que pasó por graves problemas en una de sus últimas etapas de construcción, haciendo que algunos expertos alcanzaran a considerar que el proyecto presentaba serias fallas estructurales, que, de no ser corregidas a tiempo, podrían hacer que la represa colapsara, ha despertado una gran polémica.

El hecho es que el mandatario de los medellinenses ha tenido que mostrar de qué está hecho, pues ante la determinación de reclamar por vías judiciales la devolución de toda esa cantidad de recursos, se ha levantado una polvareda brutal que inicialmente generó la renuncia de la junta directiva de EPM, lo cual además puso fin a la alianza que tuvieron por años las administraciones de Medellín y el importante Grupo Empresarial Antioqueño.

El problema que debe enfrentar ahora el Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en lo relacionado con este rifirrafe entre los poderosos de los sectores privado y público, no es nada sencillo, pero veo que está tratando de enfrentar esas fuerzas que han venido apoderándose de todo, no solamente en Antioquia, sino en otras capitales de departamento, lo que pasa es que no ha habido quien las enfrente o les exija resultados.

Cuando veo o escucho por televisión, radio o internet, a Daniel Quintero, pienso en Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien por sus aciertos ha logrado gran popularidad y se ha ganado el afecto de todo el pueblo salvadoreño, y vislumbro a un líder presidenciable.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04