El 10% de los adultos y el 20% de los niños a nivel mundial tienen Dermatitis Atópica

La Dermatitis Atópica (DA) es una inflamación crónica y pruriginosa de las capas superficiales de la piel, que afecta tanto a niños como a adultos.

El 50% de casos de esta enfermedad inician en el primer año de vida y el 85% se dan en los primeros cinco años.

El 35% de las personas con asma grave también desarrollan Dermatitis Atópica y el 17% de las personas con rinosinusitis crónica con pólipos nasales tienen DA.

La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria, crónica y sistémica, que afecta tanto a niños como a adultos. Se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas visibles, enrojecimiento y picazón intensa. Cada año, cerca del 10% de los adultos y el 20% de los niños en el mundo son diagnosticados con esta patología[1].

En el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, se resalta la importancia de reconocer los síntomas y de recibir un tratamiento oportuno que mejore la calidad de vida de los pacientes.

La DA produce una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Esta reacción causa una inflamación excesiva debajo de la piel, lo que genera brotes frecuentes y picazón[2]. La necesidad de rascarse que sufren los pacientes, ocasionada por la enfermedad, puede dañar la superficie de la piel, ocasionando mayor inflamación.

De acuerdo con Claudia Arenas, Presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica: “dependiendo de la severidad y control de la enfermedad, el especialista puede recomendar distintas opciones de tratamiento, que pueden incluir el uso de tratamientos tópicos, como cremas hidratantes, tratamientos orales y/o inyectados que pueden aliviar los síntomas”.[3]

Carga de la enfermedad y su impacto en la calidad de vida

La Dermatitis Atópica provoca un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, pues además de sufrir los síntomas de la enfermedad, algunos experimentan otro tipo de repercusiones, como depresión y ansiedad. En el caso de los adultos, también se presenta un mayor ausentismo laboral, jubilación anticipada y discriminación en el puesto de trabajo.[4]

Otro factor que impacta la vida de los pacientes con DA son los trastornos del sueño, provocados por el incremento en la severidad de las lesiones, lo cual genera despertares frecuentes al poco tiempo de dormirse, sueño poco eficiente, somnolencia diurna y sueño inquieto.[5]

“A menudo, la Dermatitis Atópica requiere atención diaria para mantener controlado el picor y las lesiones de la piel. Los brotes asociados a la DA producen un desempeño personal más bajo en ámbitos escolares, laborales y sociales. Además, se presenta una afectación emocional significativa, debido a la gravedad de los síntomas”, aseguró Arenas.

En el caso de los pacientes más jóvenes, el panorama no es alentador. El 68% de los niños entre 2 a 13 años y un 83% de los adolescentes entre 14 a 17 años evitan las actividades cotidianas como consecuencia de la enfermedad. Adicionalmente, el 30% de los niños y el 46% de los adolescentes experimentaron una interrupción de su vida escolar[6]. Las personas con dermatitis atópica también son más propensas a considerar el suicidio y a tener problemas de salud mental, asociados con baja autoestima y acoso escolar.[7]

¿Qué es la marcha atópica?

Este término se utiliza para describir la progresión de la enfermedad alérgica desde la sensibilización hasta la aparición de síntomas clínicos, que podría evolucionar hacia otras manifestaciones alérgicas, como alergias alimentarias, rinitis e incluso asma[8] y es considerada como un factor fundamental para el diagnóstico y manejo adecuado de las enfermedades alérgicas relacionadas.[9]

Las personas con alguna enfermedad inflamatoria tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar otras patologías del mismo tipo, además de sufrir síntomas impredecibles, persistentes o incontrolables que disminuyen su calidad de vida, es así como las cifras muestran que el 35% de las personas con asma grave también desarrollan DA y el 17% de las personas con rinosinusitis crónica con pólipos nasales tienen DA[10].

En el marco del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, queremos hacer una invitación a las personas que viven con esta condición para que vuelvan al especialista y encuentren de la mano de su médico el control de su enfermedad y la recuperación de su calidad de vida. Para mayor información y/o consultar con un médico visite www.tusaludbajocontrol.com

[1] Manual MSD. 2023. Dermatitis atópica (eccema). Tomado de: https://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/trastornos-de-la-piel/prurito-y-dermatitis/dermatitis-at%C3%B3pica-eccema

[2] Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, Feldman SR, Hanifin JM, Simpson EL, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. febrero de 2014;70(2):338-51.

[3] Tu Salud Bajo Control. Dermatitis Atópica. Disponible en: https://www.tusaludbajocontrol.com/dermatitis-atopica/abc-de-la-dermatitis-atopica

[4] Galán M, Moreno-Giménez JC. Dermatitis atópica. En: Conejo-Mir J, Moreno JC, Camacho FM, editores. Manual de Dermatología. Madrid: Grupo Aula Médica; 2009. pp. 129-158.

[5] Sanofi Campus. (Sf). Epidemiología de la dermatitis atópica. Disponible en: https://campus.sanofi.es/es/ciencia/dermatitis-atopica/epidemiologia-dermatitis-atopica

[6] Ibídem.

[7] Galán M, Moreno-Giménez JC. Dermatitis atópica. En: Conejo-Mir J, Moreno JC, Camacho FM, editores. Manual de Dermatología. Madrid: Grupo Aula Médica; 2009. pp. 129-158.

[8] Sanofi Campus. (Sf). Epidemiología de la dermatitis atópica. Disponible en: https://campus.sanofi.es/es/ciencia/dermatitis-atopica/epidemiologia-dermatitis-atopica

[9] Marcha Atópica – Plataforma Galenus MED. (s. f.). https://med-cmc.com/marcha-atopica/

[10] Tu Salud Bajo Control. Dermatitis Atópica. Disponible en: https://www.tusaludbajocontrol.com/dermatitis-atopica/abc-de-la-dermatitis-atopica