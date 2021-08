Ecopetrol entrega 48 becas para estudios superiores a los mejores bachilleres del país

El programa ‘Bachilleres Ecopetrol’ ha beneficiado durante 35 años a los mejores estudiantes.

Una joven del municipio de San Agustín, la beneficiaria por el Huila.

En el marco de la celebración de sus primeros 70 años, Ecopetrol otorgó la beca ‘Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez’, que permite el acceso a estudios universitarios o superiores, a 48 estudiantes de 32 departamentos del país. La beca se entregó en un evento presencial en Campo Rubiales, en el departamento del Meta, como muestra del compromiso de la Empresa con la educación de las nuevas generaciones en las zonas donde opera. En el departamento del Huila, la beneficiaria es Carol Tatiana Rengifo Salcedo, egresada de la institución educativa Alto del Obispo, del municipio de San Agustín y estudiante de medicina de la Universidad del Cauca.

“Escogí medicina porque me apasiona poder servirle a todo aquel que me necesita, y esta carrera permite eso: brindar apoyo incondicional ante cualquier dificultad en especial en algo tan valioso como es la salud de las personas. Además, en nuestro país, hay muchas falencias en el sector de la salud y esto me motiva aprender y ha empoderarme de nuevos conceptos enfocados a que los colombianos tengan mejores condiciones de vida”, explica con orgullo Carol Tatiana.

Para ella “es una gran ayuda la que nos hace Ecopetrol para poder estudiar una carrera, hay muchos de nosotros que no podemos hacerlo, no podemos cumplir nuestros sueños, ya que en nuestro país las posibilidades de estudiar en una universidad son nula y difícil, por eso toda mi gratitud a esta gran empresa”. El programa es una iniciativa de inversión social voluntaria que hace parte de la línea ‘Ecopetrol Educa’, cuyo objetivo es aportar al cierre de brechas en calidad de la educación e infraestructura, promover la retención escolar y facilitar el acceso a la educación.

Los bachilleres son seleccionados según los resultados de las pruebas ´Saber 11´, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento interno que rige el programa, y tiene en cuenta los principios de diversidad e inclusión de la compañía. Se beneficia a un estudiante de cada departamento, uno de comunidades indígenas y otro de comunidades afrocolombianas, así como a 12 más originarios de las zonas donde opera la empresa.

En su selección participan el ICFES, el Ministerio de Educación Nacional y representantes

de la Empresa, quienes además de tener en cuenta los resultados de las pruebas del Estado, verifican que los jóvenes pertenezcan a zonas rurales del país y que no sean

beneficiarios de otra beca. Para el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón aseguró: “Reconocemos a los mejores estudiantes del país, jóvenes que nos inspiran con su talento y disciplina. Nos demuestran que los sueños se logran con esfuerzo y dedicación, que se puede llegar más lejos si nos esforzamos, nos preparamos cada día mejor y se busca la excelencia. Son un ejemplo para seguir, futuros líderes que forjarán el futuro de Colombia”.

La beca cubre el 100% del valor de la matrícula en las instituciones seleccionadas por los estudiantes, que estén acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, así como un auxilio semestral de transporte, alojamiento y manutención, para quienes adelanten sus estudios fuera de sus municipios de residencia. También contarán con asesoría vocacional, tutorías, talleres, un plan de acompañamiento y apoyo para el uso del tiempo libre.

Compromiso con la educación

Esta iniciativa se suma a la alianza firmada recientemente entre Ecopetrol y la Fundación ‘She Is’ para que 230 niñas hagan parte del programa ‘Ella es Astronauta’, que tiene como objetivo fomentar el interés por las carreras relacionadas con las ciencias, la tecnología, ingenierías y matemáticas.

La Empresa continúa fortaleciendo sus alianzas en pro de la educación de los jóvenes. Un ejemplo es la vinculación al programa ‘Generación E’, mediante un convenio con el ICETEX que beneficia a 1.587 jóvenes para su acceso a la educación superior, así como el programa ‘Utopía’ con la Universidad de la Salle que cubre a 40 estudiantes, generando oportunidades educativas en sectores rurales.

Adicionalmente, en el frente de infraestructura educativa, el Grupo Ecopetrol, a través del mecanismo de Obras por Impuestos PDET, que promueve el desarrollo de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado, ha realizado dotaciones de mobiliario escolar a más 95 mil estudiantes en 595 instituciones educativas del país en los últimos tres años.