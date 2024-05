Donald Trump es declarado culpable en todos los cargos

El expresidente fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales, específicamente relacionados con 11 facturas, 12 vales y 11 cheques, los cuales se derivan de un soborno a Stormy Daniels, justo antes de las elecciones de 2016.

Los fiscales dijeron que Trump lideró un plan más amplio para influir en las elecciones al ocultar historias de sus presuntos encuentros sexuales con mujeres.

La pena máxima por cada uno de esos cargos es de cuatro años; sin embargo, Nueva York limita la condena por este tipo de delito a 20 años. Queda a discreción del juez decidir si esas penas se ejecutarán de forma simultánea o consecutiva. Dado que se trata de delitos no violentos y que Trump no tiene antecedentes penales; el juez también podría considerar la posibilidad de encarcelarlo por un periodo que no sea más que una fracción de la pena máxima.

También cabe la posibilidad de que el juez prescinda por completo de la prisión y lo ponga en libertad condicional. El juez Juan Merchan anunciará la sentencia que le impondrá a Trump el 11 de julio.

La evidencia

Gran parte del juicio giró en torno a Michael Cohen, ex abogado y mediador de Trump que fue a prisión por mentir bajo juramento y otros delitos. Cohen pagó US$130.000 a Daniels para que guardara silencio sobre su supuesta cita con Trump en 2006.

Ella amenazó con hacerlo público en octubre de 2016, después de la publicación de la cinta de Access Hollywood en la que Trump hablaba de agredir sexualmente a mujeres.

“Esto es un desastre, un desastre total”, dijo Trump sobre la cinta, según Cohen. “Las mujeres me odiarán. Los muchachos pueden pensar que es genial, pero será un desastre para la campaña”.

THIS WAS A DISGRACE—A RIGGED TRIAL BY A CONFLICTED JUDGE WHO IS CORRUPT. WE WILL FIGHT FOR OUR CONSTITUTION—THIS IS LONG FROM OVER! pic.twitter.com/Fe1x83fp4V

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 30, 2024