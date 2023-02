Denuncian que obra priorizada en recién aprobado endeudamiento por $25 mil millones tiene presuntas anomalías

Lo que inició como una promesa de tener un acueducto y por ende agua potable para la vereda El Triunfo y sus alrededores, en el corregimiento El Caguán, terminó siendo una verdadera tortura. Habitantes de la zona denunciaron presuntas irregularidades en el contrato que, según afirman, ha tenido un anticipo del 30%, que corresponde a más de $1.600 millones.

El hecho les genera gran preocupación, pues se le podría hacer una adición presupuestal al contrato de una obra de la cual no se ven resultados.

Ha pasado más de un año desde la firma del contrato de obra 262 del acueducto para las veredas El Triunfo, Normandía, Agua Blanca y Chapa Rosa, en el corregimiento El Caguán, y los resultados, según denunciaron los habitantes de dichos sectores, no avanza satisfactoriamente.

Ante este hecho, decidieron crear, el 19 de octubre de 2022, una veeduría, conformada por 13 integrantes, que tiene como objetivo hacerle un análisis a dicha obra. Aunque han dado a conocer ante los entes de control las presuntas irregularidades del contrato, no han tenido una respuesta favorable.

“Los diseños no han sido presentados definitivamente y no podemos nosotros hacer el control que establece la ley porque no tenemos una referencia de un diseño para ver si se están invirtiendo bien los dineros públicos que ascienden en un comienzo a una cifra de $5.308 millones, con ello, vale mencionar que ya se pagó un anticipo correspondiente al 30% de este dinero y la obra aún no ha avanzado y ha tenido diversas suspensiones”, manifestó Efraín Hoyos Galindo, coordinador de la Veeduría Ciudadana.

Por su parte, Gelsair Partido Perdomo, propietario de un predio en El Triunfo, indicó que, en un inicio, la obra estaba para ejecutarse en un plazo de siete meses, por lo que considera que los recursos para la construcción de dicha obra de acueducto están riesgo.

“Quiero manifestar mi malestar por la demora en la ejecución del contrato, que, así como en un año nos alegramos mucho por la firma del contrato, pues a los dos o tres meses nos empezamos a preocupar por el incumplimiento del inicio de la obra, y, hoy por hoy, tenemos incertidumbre porque vemos que ya ha pasado más de 1 año y no hay avances. Esto, realmente, nos parece injusto, porque esta comunidad lleva muchos años dando la lucha y la batalla para que tengamos el acueducto y todavía no tenemos nada”, expresó Partido Perdomo.

¿Presunto detrimento patrimonial?

En la serie de presuntas inconsistencias que ha encontrado la veeduría, manifestaron que actualmente existen razones para pensar que, al parecer, habría un presunto detrimento patrimonial, pues la obra de la construcción del acueducto veredal no se encuentra en ejecución permanente y las evasivas por parte del contratista, según dicen, son diversas.

“Hay ausencia de claridad al proyecto, esto hace que se vulnere el principio de la buena fe que debe regir entre las partes, esto es entre la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicio Constructora, y, por supuesto, la comunidad como beneficiaria. Además de ello, se han presentado una serie de evasivas y de inconsistencias que hacen prever que el contrato y la obra no llegará a un final feliz, lo cual resume un presunto detrimento patrimonial y una frustración de la comunidad”, aseguró Jorge Enrique Sastoque Hidalgo, miembro de la veeduría ciudadana para la construcción del acueducto veredal El Triunfo, Agua Blanca y Chapa Rosa.

Y añadió: “Se presume también que hay una falsedad ideológica en el documento privado, toda vez que aparece la firma del señor representante legal del acueducto autorizando el inicio de las obras, lo cual, según palabras del representante legal, no contó con su autorización. Así las cosas, vemos que corre riesgo el patrimonio público, por eso hacemos llamado a la comunidad y a los organismos de control, Superintendencia de Servicios, Personería y Contraloría para que atiendan el desarrollo y el cumplimiento de esta obra y con ello se logre proteger el patrimonio público”.

Llamado urgente a los Concejales

Desde la comunidad de la vereda El Triunfo y sus alrededores, en el corregimiento El Caguán, les solicitaron a los concejales de Neiva que coloquen los ojos en el contrato del acueducto veredal, pues no quieren que termine en una obra inconclusa, especialmente por el hecho de que, si se llega a aprobar el endeudamiento por 25.500 millones que por estos días se está discutiendo en el Concejo, se le podría hacer una adición de más de $2.867 millones, sin tener hasta ahora resultados reales.

“Hay una cosa clara y es que el contratista no ha escuchado las necesidades y los planteamientos que se le han hecho, lo que pasa es que ellos, como pensaron que iban a hacer un acueducto en una vereda, creían que iba a hacer lo que querían, y no es así. Lo que pedimos es que, se ha hecho un contrato para hacer una obra, un proyecto, que es con dineros de la misma comunidad, sencillamente estamos exigiendo eso, que el acueducto quede bien, que sea una obra que quede completa, terminada, no inconclusa, que no nos quede un elefante blanco acá y quedemos sin acueducto”, dijo Cielo Aguilar, fiscal de la Junta Administradora del Acueducto de El Triunfo, Agua Blanca, Normandía y la Chapa Rosa.

Finalmente, Hermirta Vargas, quien hace parte de la interventoría de este proyecto, invitó a los entes de control a seguir este caso. ”Solicitamos a los concejales de Neiva y a las personas interesadas, como Contraloría, Personería, que por favor verifiquen y se den cuenta de que se está incumpliendo con mucho lo que han dicho.

No hay unos diseños estructurales, no hay un presupuesto definido y ya se presume que quieren una adición presupuestal. Por esta razón, le pedimos ayuda a los concejales para que pongan en ojo de lupa a este proyecto y que esto no se quede en un elefante blanco, esta zona necesita esta obra, estamos en un proceso de desarrollo y esta obra sin duda va a beneficiar al municipio de Neiva”, concluyó Hermirta Vargas.