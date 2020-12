Demanda de comida balanceada aumentó en época de pandemia por parte de consumidores

Según Domicilios.com, la solicitud de este tipo de alimentos creció alrededor del 30 % durante la época de cuarentena estricta.

Es importante recordar que mantener una vida balanceada no depende únicamente de la alimentación. Sumado a esto, los médicos sugieren actividad física regular y garantizar un descanso óptimo para el cuerpo.

Según Domicilios.com, plataforma de pedidos de comida en línea, el aislamiento preventivo obligatorio ocasionó un incremento en el número promedio de órdenes en el país, llegando a más de 80 mil en mayo. En ese segmento, la categoría de alimentación balanceada tuvo un crecimiento del 30 % durante los primeros meses de la cuarentena y la tendencia se ha mantenido durante la reapertura de las ciudades.

“Durante los periodos de aislamiento, nos convertimos en un aliado para que diferentes restaurantes y grandes superficies pudieran ofrecer a los ciudadanos una variada opción de alimentos, entre ellos comida saludable. Los restaurantes han visto en este segmento una gran opción para aumentar su oferta”, afirma Carolina C. Jaramillo, marketing director de Domicilios.com.

Dichos resultados evidencian la transformación que ocurrió dentro del hogar en este período de confinamiento. Respecto a esta situación, Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo, afirma: “desde el inicio de la pandemia, muchas personas tomaron consciencia de la disminución de actividad física en su día a día, por lo que procuraron balancear las cantidades de alimento y carbohidratos que consumían”. Esto explicaría entonces, porqué la categoría de comida saludable creció 9,5 % frente al nivel de consumo de la misma en el 2019, según datos de Domicilios.com.

Así mismo, el consumo de alimentos en el hogar creció, lo que motivó a las personas a reconocer e identificar la importancia de la calidad de los alimentos que utilizan en sus recetas y su aporte nutricional. Igualmente, el aislamiento permitió contar con más tiempo para el consumo de ciertas comidas, como el desayuno o la cena, lo que favorece a la salud de las personas. “Al comer más despacio, las personas se mantienen llenas por más tiempo y de este modo se disminuye la ingesta de alimentos diaria”, explica Rosero.

Rutinas y actividad física

Es importante recordar que mantener una vida balanceada no depende únicamente de la alimentación. Sumado a esto, los médicos sugieren actividad física regular y garantizar un descanso óptimo para el cuerpo. Así, “crear rutinas estrictas para cada día, en las que se delimiten los tiempos de comida, trabajo y ocio, así como los espacios para llevar a cabo cada una de estas actividades, es fundamental para vivir una vida saludable y balanceada”, explica el endocrinólogo.

En este mismo sentido, el profesional afirma que “al estar en casa, las personas practican menos actividad física, por lo que se debe moderar el número de calorías obtenidas, ya que ahora el cuerpo no necesita el mismo consumo calórico. Igualmente, se debe definir una rutina de ejercicio de fortalecimiento muscular para reforzar la defensa del cuerpo”.

En cuanto al descanso, “se deben tener 8 horas de sueño diarias, y procurar que el espacio en el cual se descansa esté separado de los espacios de ocio y trabajo. Es decir, el cuarto debe ser un lugar destinado únicamente para el descanso, de tal modo que al estar allí el cerebro se desconecte de las actividades diarias y se enfoque en que la persona debe dormir”, concluye el médico.

Alianza Domicilios.com y La Verdad de Su Peso

Según datos del Ministerio de Salud, el 56,4 % de la población adulta en Colombia presenta sobrepeso u obesidad. Esto significa que 1 de cada 2 adultos tiene riesgo de padecer sus consecuencias: hipertensión, diabetes, cáncer, apnea del sueño, entre otros. Además, hoy las cifras del COVID-19 evidencian aún más el riesgo de esta patología: de acuerdo con el estudio realizado por el departamento de la Universidad de New York – NYU- titulado Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York[1], los pacientes con obesidad, menores de 60 años, tienen 2 veces mayor riesgo de ser hospitalizados a causa de este virus por severidad de la enfermedad.

Bajo este contexto, La Verdad de su Peso, una plataforma multicanal que, desde la cotidianidad y el contexto del país, propone iniciativas enfocadas alrededor del ejercicio, la alimentación, la mente y el equipo multidisciplinario médico como las claves para abordar estas patologías, y Domicilios.com, empresa con más de 12 años de experiencia en pedidos de comida en línea, se unieron en una alianza para ampliar y potenciar un mensaje de conciencia sobre las implicaciones de la alimentación frente a la obesidad y el sobrepeso.

Con esta unión, la plataforma de Domicilios.com contará con información útil que recuerda a los consumidores la importancia de mantener una ingesta de alimentos balanceada, según la necesidad de cada persona.

—

[1] Petrilli, C. et al. (abril 11 de 2020). Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with Covid-19 disease in New York City. BMJ. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1966