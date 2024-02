Defender el agua, transformar Ecopetrol y revivir el tren de Santander es lo que estamos haciendo: Presidente Petro

“El discurso que presentamos hoy es realidad que se va construyendo en la práctica. Ya no son palabras al viento, como dice el vallenato que me gusta. No son palabras al viento, son realidades concretas en la sociedad que hay que profundizar y expandir”.

Defender el agua de Santurbán, cueste lo que cueste; transformar Ecopetrol en generadora de energías limpias, y cambiar el Magdalena Medio, cruzado por un tren que lleve la producción “es lo que ya estamos haciendo”.

Así lo dispuso el presidente, Gustavo Petro, en el evento Por la Paz y la Vida que se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde puso al servicio de la comunidad el nuevo edificio de la facultad de Ciencias Humanas.

“El discurso que presentamos hoy es realidad que se va construyendo en la práctica. Ya no son palabras al viento, como dice el vallenato que me gusta. No son palabras al viento, son realidades concretas en la sociedad que hay que profundizar y expandir”, dijo el mandatario ante un auditorio colmado de estudiantes, profesores e invitados especiales.

El presidente Petro aseguró que “Ecopetrol se nos está quedando en la posibilidad que este gobierno propuso de hacer hidrógeno verde” y comentó que “ahí en la UIS hay un equipo, me lo han mostrado, que llaman hidrógeno verde cuántico, hay que ponerlo en la práctica y ver si es más barato”.

“Hay que ver si podríamos ser vanguardia, todos los estudios lo indican que Colombia podría producir uno de los hidrógenos verdes más baratos del mundo”, manifestó.

Enfatizó que “hay que acelerar el paso” en la política de transformar Ecopetrol en la empresa de energías limpias, que se hará con ayuda de un mayor poder de los trabajadores al interior de la empresa y articularla con la UIS en el conocimiento práctico de las energías limpias.

El tren del Magdalena Medio

El jefe de Estado se refirió al proyecto que ya trabaja el Ministerio de Transporte de revivir el ferrocarril del Magdalena Medio, que atravesará Santander desde el sur hasta el norte con mayor frecuencia de trenes que transporten la producción.

“Lo único que le he pedido al ministro es que no sean locomotoras diésel, sino que sean locomotoras eléctricas” dijo al considerar que la modernidad debe hacerse desde “una concepción de la vida”.

La defensa del agua por la vida

Como lo hizo en Málaga (Santander), el presidente Petro reiteró que su gobierno va a defender el agua de los páramos de Santurbán y el Almorzadero, donde —recordó— las comunidades salieron en defensa del agua, lo que calificó como una “lucha por la vida”.

Comentó que allí se registraron contradicciones y conflictos que el gobierno no quiso atender.

“Una necesidad para este gobierno de tomar las decisiones sin temor y cueste lo que cueste y es que no puede haber explotación multinacional del oro en el páramo”.

Finalmente, y al referirse al nuevo edificio de la facultad de Ciencias Humanas de la UIS, el presidente Gustavo Petro dijo que estas sedes “no son simplemente ladrillo”, sino que representan “el cambio de una sociedad, de sus relaciones sociales de producción, de su intelectualidad y pensamiento”.

