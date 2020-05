Decisión de reapertura de bares y discotecas en Neiva, no se ha tomado

El Alcalde de Neiva aclaró que no existe aún un decreto que establezca la reapertura de nuevos sectores de la economía. Lo dicho hasta ahora, son solo posibilidades que se están evaluando.

El presidente Iván Duque anunció que a partir del 1 de junio, los alcaldes y gobernadores de todo el país, podrán tomar decisiones sobre la posibilidad de establecer una apertura económica gradual, en el marco del aislamiento inteligente que empieza a regir.

En ese sentido, la Alcaldía de Neiva ya analiza cuáles serían esos sectores que podrían establecer su reapertura económica, de manera gradual y responsable.

“Lo que vamos a hacer es ajustarnos al Gobierno Nacional que ha determinado que los Alcaldes y Gobernadores puedan, de acuerdo a la necesidad y las cifras de la pandemia, poder asegurar y organizar de una manera clara, lo que se requiera, como medidas”, explicó el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.

Para ello, el mandatario ha venido sosteniendo reuniones puntuales con diferentes sectores para escuchar propuestas que permitan dinamizar la economía y las medidas en materia de bioseguridad que se podrían implementar para que la reapertura se dé, de forma responsable.

“Yo creo que debemos reactivarnos paulatinamente en el tema económico local y lo podemos hacer guardando unos protocolos, de acuerdo a la necesidad que estamos viviendo, hoy tenemos cifras altas de desempleo, y de falta de productividad, que hay que tener en cuenta”, explicó el mandatario.

¿Qué sectores se contemplan abrir?

El mandatario señaló que son varios los sectores que se contemplan, puedan reabrir sus puertas a partir del 1 de junio. Centros comerciales, plazoletas de comidas, restaurantes, salones de belleza, almacenes de ropa, almacenes de belleza, vendedores estacionarios, entre otros. Estos funcionarían hasta en un 40% de su ocupación total, y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

¿Ya hay una decisión tomada?

El Alcalde de Neiva Gorky Muñoz precisó que aún no hay un decreto o decisión tomada y que en los próximos días se dará a conocer, por lo que aclaró que aún no es un hecho la reapertura de estos establecimientos.

“Ya hemos hecho dos o tres reuniones virtuales con los diferentes sectores, y vamos a hacer otra esta semana y poder desde ahí evaluar y concretar estas medidas”, explicó.

¿Abrirán los bares y discotecas?

Sobre esta posibilidad, el mandatario aclaró que es uno de los sectores que se están evaluando para reactivarse económicamente. No obstante aún no se han tomado decisiones. Lo que sí señaló que es lo que se ha evaluado hasta ahora, es que no podrían reabrir todos los bares y discotecas, sino aquellos que sean al aire libre.

“Los bares funcionarían a campo abierto al igual que las discotecas, con mesas distanciadas a dos metros, y dos metros cuadrados por mesa con dos personas por cada mesa, esto es por decir algo porque estamos analizando la posibilidad, estamos reuniéndonos con este sector para tomar la mejor decisión”, aclaró el Alcalde.