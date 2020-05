De manera virtual se elegirá la mejor interpretación de Sanjuanero Huilense

Desde este viernes se abre la convocatoria para participar de la jornada de elección y coronación que se transmitirá por redes sociales. Iniciativa busca reactivar la economía y conservar la tradición.

La Alcaldía de Neiva anunció que realizará la jornada de elección de la mejor interpretación del Sanjuanero Huilense, como un estímulo a la reactivación económica del municipio y la conservación de las tradiciones folclóricas.

La Secretaria de Cultura de Neiva, Clara Marcela Bobadilla Mosquera señaló que las inscripciones estarán abiertas del 15 al 31 de mayo de 2020, para las candidatas aspirantes a participar en la elección de la mejor interpretación del Sanjuanero Huilense al Certamen Popular.

La actividad cultural cumplirá con todos los protocoles de bioseguridad y la inscripción se realizará por medio electrónico a través del correo cultura@alcaldianeiva.gov.co dirección a la que las candidatas deberán remitir la documentación requerida.

Requisitos

Tener entre 18 y 24 años de edad.

Haber nacido mujer

Haber nacido en el Departamento del Huila y/o en el municipio de Neiva o ser hija de Huilenses.

Poseer el título de bachiller y/o estar cursando 11 grado de bachillerato.

Ser soltera, no haber estado casada y no haber tenido unión marital de hecho.

Interpretar el Sanjuanero Huilense de acuerdo con la coreografía reglamentaría.

Tener conocimiento sobre el Folclor y la Cultura Huilense.

No haber participado en versiones anteriores del certamen Popular, Señorita Neiva, Departamental o Nacional del Bambuco.

Cumplir con la programación oficial del certamen.

Gozar de buena conducta pública y privada.

La funcionario aclaró que sólo se les permitirá aspirar nuevamente a las candidatas que participaron en las Rondas de años anteriores y no clasificaron para representar a su comuna o sector en el certamen popular.

Así mismo, indicó que en caso de no haber nacido en el Departamento del Huila, el presidente de la Junta de Acción Comunal debe certificar la residencia en el sector que representará la candidata, durante los últimos cinco años o demostrar con evidencia documental y testimonial su pertenencia al sector.

Inscripciones

Diligenciar el formato MI FOR-CGU-23 “REINADO POPULAR HOJA DE INSCRIPCIÓN” y remitido a la Secretaría de Cultura, junto con los demás documentos de soporte requeridos a través de los canales mencionados anteriormente.

Documentos

El formulario de inscripción debidamente diligenciado.

Fotocopia del Documento de identidad 150%

Registro civil de nacimiento

Acreditar título de bachiller, o certificación de que está cursando 11 grado

Certificado de Sistema de Seguridad Social donde se encuentra afiliada. Aval del Presidente de Junta de Acción Comunal o Corregidor de la comunidad a representar o documentación que demuestre con fotografías, vídeos y/o testimonios su pertenencia al sector.

Carta de consentimiento de uso y publicaciones de fotografías, audio y video.

Una foto con fondo blanco 3×4 para la ficha de inscripción (rostro), una foto 15×20 (cuerpo completo luciendo el traje de sanjuanero Huilense) y una foto 15×20 (medio cuerpo, con la blusa del Sanjuanero Huilense).