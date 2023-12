¿Cuándo se debe preocupar por su dolor de espalda?

El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo y se prevé que en las próximas décadas se incremente la carga de esta enfermedad especialmente en los países de ingresos medios y 1

El dolor lumbar afecta aproximadamente al 70-80% de la población mundial en algún momento de sus 2

Entre el 85% y el 90% de los trabajadores que sufren traumatismos lumbares y reciben terapia, mejoran con el paso de las semanas.3

El dolor lumbar afecta aproximadamente al 70-80% de la población mundial en algún momento de sus vidas4 y, de acuerdo con el Dr. Miguel Farfán, Ortopedista Especialista en Columna, en Colombia, el dolor lumbar crónico es la principal causa de incapacidades, pudiendo representar el 20% del total de ellas en el país.

“Las actividades diarias laborales o del hogar, factores como el sobrepeso y malos hábitos como el sedentarismo, predisponen a una complicación del dolor lumbar al punto de cronificarlo y convertirlo en una enfermedad en sí misma, que puede limitar la funcionalidad y calidad de vida”1, indica el especialista.

Cabe resaltar la importancia de acudir a atención especializada cuando se identifican señales, ya que el 90% de los casos de dolor de espalda se resuelven con asistencia médica.

Además, entre el 85% y el 90% de los trabajadores que sufren traumatismos lumbares, y reciben terapia, mejoran en un período de 6 a 12 semanas. En este sentido, para el caso de los pacientes con ciática, aproximadamente el 75% de ellos muestra mejoras en un plazo de 6 meses mediante terapias conservadoras.5



