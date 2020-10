Críticas por supuesto montaje en foto de una captura por parte del Ejército

El pasado miércoles 28 de octubre el Ejército Nacional publicó en sus redes sociales la foto de la captura a presuntos integrantes de una célula urbana del ELN en Santander de Quilichao, Cauca. De inmediato, varios usuarios de las redes criticaron la imagen y aseguraron que había un montaje.

En la foto se observa a dos hombres de espalda custodiados por miembros de la fuerza pública y una mesa en la que hay una escopeta. Pero lo que llamó la atención y generó las críticas son unos cilindros ubicados en el piso.

Los usuarios de Twitter aseguraron que los cilindros son un montaje de photoshop «mal hecho». «Jajajajajaja tantos tutoriales en youtube de como hacer photoshop y salen con estas jajaja», es uno de los comentarios en la publicación.

Otros comentarios que hicieron los internautas en el trino son: «1. Una célula del ELN no va a tener una escopeta hechiza de esas. 2. Ese «cilindro» parece un montaje burdo». «Oiga es que ni para editar fotos tienen recursos», «si me pagan a mi yo les edito las fotos, buen precio y evitan criticas» y «manipularon la imagen con Photoshop?».

Sin embargo, también hubo personas intentando explicar porqué la foto parece un montaje. «La operación es un montaje? de este Gobierno se puede esperar lo peor, pero cilindro no lo es: la ilusión se da porque se visualiza la parte interna de la mitad del cilindro, recostada sobre la 2da mitad. Por iluminación y perspectiva pareciera un burdo montaje, pero no, no lo es», escribió un usuario de la red social en la publicación del Ejército.

1. Una célula del ELN no va a tener una escopeta hechiza de esas.

2. Ese «cilindro» parece un burdo montaje.

— Movimiento Naranja Eje Cafetero (@EjeNaranja) October 28, 2020

—

Crédito: Red Medios Digital