Controles a colectivos, realiza la Secretaría de Movilidad de Neiva

Para garantizar la salud de los neivanos, la Secretaría de Movilidad junto a personal de la Secretaría de Salud, iniciaron operativos de control a los colectivos que prestan servicio público.

Tras la habilitación del servicio público automotor de colectivos en el municipio de Neiva, como medida para reactivar poco a poco la economía, afectada por el confinamiento establecido por el COVID-19, las Secretarías de Movilidad y Salud se unieron para hacer operativos de control en toda la ciudad, para garantizar la prestación de un buen servicio acorde a los protocolos de bioseguridad.

Es así, que se instalaron en diferentes puntos de la ciudad, operativos de control, instalados por agentes de tránsito y personal de salud, quienes solicitan a conductor y pasajeros los elementos de protección obligatorios como tapabocas, guantes y alcohol o gel antibacterial, ya que la seguridad de cada uno, es la seguridad de todos.

“Nosotros en la Secretaría de Movilidad ya como lo estableció el Alcalde Gorky Muñoz Calderón en el Decreto 0520, se está permitiendo que el transporte municipal colectivo pueda prestarse en la ciudad, este transporte debe cumplir cinco exigencias para no tener inconvenientes y posibles contagios. Además, hemos solicitado el plan de rodamiento, la idea es que establezcan cuáles podían ser las rutas perimetrales, que puedan cubrir el 100% de la ciudad y poder prestar el servicio”, dijo Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad.

Además, precisó que los controles se realizarán todos los días en la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, y mitigar el contagio de COVID-19. Los automotores de servicio público deben ser desinfectados dos o más veces al día, y los conductores deben exigirle a los pasajeros tapabocas.

“Nosotros vamos a tener igual que ahora los diferentes puntos de control, vamos a ubicar unos puntos en toda la ciudad, en donde verificaremos sobretodo el tema de la ocupación de los vehículos, ya que no pueden ser más del 50%, esos controles se realizarán todos los días previendo que las personas cumplan con el decreto y pico y cédula; se pedirá apoyo de la Policía Nacional para que ellos ayuden a verificar este tema”, puntualizó el Secretario.

Reacciones

La noticia de reactivación del servicio público de colectivos, generó buena acogida en la ciudadanía, quienes precisaron que es un alivio para el bolsillo y una manera de animarlos a salir hacer sus necesidades u obligaciones.

“Me parecen muy buenos los operativos que están realizando, hay buena seguridad también de Policía, yo vengo desde Fortalecillas y en Peter Pan vi varios agentes de tránsito, eso está bien que controlen el transporte público y que estén pendientes de la gente, porque muchos no toman conciencia que es para el bien de todos. Me movilicé en un bus de Flotahuila y están muy bien separados los puestos, algunos tienen unas cintas silla por medio y hace que los pasajeros cumplan con tapabocas y les aplican un gel. Es algo muy bueno”, precisó Alicia Medina, habitante de la ciudad de Neiva.

Por su parte, Esperanza Arandia indicó, “Utilizo el transporte público y me ha parecido excelente, utilicé la ruta 62 que viene de la comuna ocho surorientales y va para Santa Rosa, me parece excelente porque tiene marcadas las sillas que podemos usar. Cuando me subí me pasaron una botellita con alcohol para que me aplicara en las manos, el señor me dijo que tuviera tapabocas y guantes, eso me parece excelente. Veo que si están tomando las medidas exigidas de bioseguridad, porque cuando se llenó el bus con las 10 personas él conductor no recogió más gente y siguió la ruta”.

El conductor o persona del común que infrinja la los protocolos de bioseguridad o no tenga al día los documentos del vehículo será acreedor de una sanción económica, ya que el Decreto 0520 de 2020 expedido por la Alcaldía de Neiva, así lo establece.