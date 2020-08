Continúa entrega de ayuda humanitaria de Ecopetrol en Huila

Habitantes de zonas rurales y urbanas de Tello y Palermo reciben esta semana 1.500 mercados.

Las ayudas también llegan a otros cuatro municipios del Huila y están dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad.

Un total de 1.500 mercados está entregando Ecopetrol durante la presente semana en los municipios de Tello y Palermo, Huila, como parte del apoyo que brinda la empresa a los habitantes del departamento en la atención de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Las ayudas humanitarias se suman a las entregadas en el municipio de Villavieja para contribuir con la seguridad alimentaria de las familias en estado de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia. Cada mercado contiene productos no perecederos de la canasta familiar básica como arroz, frijol, panela, atún, chocolate, pasta, harina, aceite, azúcar, entre otros.

“En el departamento del Huila estamos entregando 5 mil mercados. Los beneficiarios son habitantes de los municipios de Neiva, Aipe, Palermo, Villavieja, Tello y Yaguará, que no hacen parte de programas como Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y otros del Gobierno Nacional, garantizando de esta manera que llegamos a colombianos que no han tenido acceso a los subsidios”, explicó Mauricio Mora Apraez, jefe Regional de Entorno Sur de Ecopetrol.

Natalia Caviedes Chichilla, alcaldesa de Palermo, señaló que los mil mercados que destinó la empresa para su municipio son entregados esta semana “a población vulnerable como la tercera edad, personas en situación de discapacidad y habitantes de la zona de operaciones de Ecopetrol, que no cuentan con recursos para su sustento diario”.

Entregas en Tello

En el municipio de Tello, los funcionarios de Ecopetrol y la Alcaldía se desplazaron directamente a los sectores de San Andrés, Anacleto García, La Sierra del Gramal y El Cedral, así como al casco urbano, para hacer entrega de 500 mercados.

Gonzalo Rivas, habitante de la vereda Brasilia, a dos horas y media de Neiva, llegó hasta el centro poblado de San Andrés a recibir la ayuda que le permitió llevar elementos básicos para sus nietos, ya que por la dificultad de desplazamiento no ha podido comprarlos.

“En el campo tenemos oportunidades para vivir en esta época, pero no tenemos transporte, no hemos podido salir o nuestros productos y así no podemos conseguir todo lo que necesitamos”, afirmó.

De acuerdo con Ányela Sánchez, enlace de los grupos vulnerables de la Alcaldía de Tello, este ha sido uno de los principales inconvenientes de la zona rural donde los campesinos reciben su sustento del producto de la tierra “Está muy golpeada la economía de nuestro municipio. Esta es una gran ayuda para las familias más necesitadas de nuestro territorio” afirmó.

Para este programa Ecopetrol destinó $622 millones, de un total de $1.150 millones que está invirtiendo en el Huila para ayudar con la atención de la emergencia sanitaria.

Ecopetrol reitera el llamado a las comunidades para que cumplan con las medidas de prevención del Gobierno Nacional y de las administraciones municipales, con el fin de evitar la propagación del virus.