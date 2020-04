Conductores en Neiva a respetar señales de tránsito durante cuarentena

El Secretario de Movilidad Elberto Garavito Vargas, hizo el llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito y cuiden su vida.

Pese al poco flujo vehicular durante estos días, y tras varios accidentes de tránsito registrados en la ciudad, donde se ven involucrados vehículos tipo taxi y motocicletas, el Secretario de Movilidad Elberto Garavito Vargas, hizo un llamado a los conductores a cumplir las normas de tránsito.

Según el funcionario estos accidentes se han venido presentando por imprudencia vial, ya que no están respetando las normas de tránsito, especialmente el Pare y semáforos en rojo, así como los límites velocidad.

«Es muy importantes recalcarle a las personas que circulan por la ciudad en su medio de transporte o vehículo particular, que lo hagan cumpliendo con todas las normas de tránsito, esto refiriéndome a un accidente de tránsito donde estuvieron involucrados un taxi y una motocicleta, es paradójico que en la ciudad, en las condiciones que se encuentra, donde existe poco flujo de vehículos persistan accidentes como este…», indicó el Secretario de Movilidad.

Esta situación se da, dijo el Secretario, porque al parecer los conductores creen que la ciudad está sola y pueden exceder los límites de velocidad, y violar las señales de tránsito. «Invitamos no solo a los particulares, si no a los de servicio público tipo taxi, a que cumplan las normas de tránsito, ya que las personas vienen omitiendo los semáforos en rojo y los Pare, confiados que no hay circulación y aumentando la velocidad. Tengamos en cuenta esto, para evitar accidentes y lo más importe, la perdida de una vida humana».

Documentos exigidos

Por otra parte, hizo la aclaración a la ciudadanía, de la importancia de llevar consigo los documentos del vehículo, para no ser sancionados.

«Es de aclarar que se está contemplando la posibilidad de que las personas se les ha vencido la técnico-mecánica durante el tiempo de confinamiento no deberán mostrarla, porque es obvio que no han tenido la posibilidad de hacerlo, pero también deben tener en cuenta que es solo la tecnomecánica y licencia, el tema de seguro no se ha contemplado porque ese se puede adquirir de manera virtual», indicó Elberto Garavito Vargas.

Con esto dejó claro que solo se aceptarán las técnico-mecánicas que se vencieron en este tiempo, no se aceptarán de un año o tiempos atrás donde sí se podía tramitar, ya que pueden ser acreedores de una sanción o inmovilización de sus vehículos.