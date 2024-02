Concejo de Neiva pide resultados al Contralor Municipal en investigaciones y fiscalización del municipio

La invitación fue realizada por el honorable concejal Héctor Camilo Perdomo Arenas, con el objetivo de conocer el estado de las investigaciones realizadas por este ente de control

Durante la sesión realizada el día de hoy en la Corporación Concejo de Neiva, el Contralor Municipal Gilberto Mateus Quintero, se dispuso a dar respuesta a los interrogantes formulados por parte de los honorables concejales quienes mostraron preocupación por la gestión realizada de control a entidades como la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva, el Sistema Estratégico de Transporte Público, entre otras.

«Cumplimos con el objetivo de que nos presentara un informe, tenemos que decir que se hizo de manera extemporánea, lo dejamos claro aquí en nuestra intervención y esperamos que en la próxima invitación tengamos datos más concretos y reales. Lo que buscábamos era encontrar un diagnóstico de cómo estaban los procesos de fiscalización y de control por parte de la Contraloría Municipal…», indicó Héctor Camilo Perdomo, concejal citante.

Por su parte el presidente de la Corporación Juan Diego Amaya, cuestionó al contralor frente a las acciones que se han realizado en temas cruciales como la oficina de rentas, la asignación de espacios públicos, entre otros, «De nada nos vale las auditorias, los hallazgos, las veedurías, las socializaciones, los informes, si no hay resultados y resultados es recuperar plata y encontrar responsables. Atravezamos, tal vez la peor administración, tal vez la más corrupta de la historia reciente de Neiva», también le exigió a la Contraloría Municipal, resultados. «La Contraloría está para recuperar recursos públicos, si no recupera recursos públicos, no tiene sentido que exista la Contraloría Municipal».

Asimismo, el contralor municipal indicó que vienen trabajando de manera responsable, y que busca hacer sinergia con el Concejo Municipal, para hacerle frente a todas las denuncias e inquietudes que medios de comunicación y comunidad que diariamente pone en conocimiento de la Contraloría Municipal. «Aquí no hay que hacer otra cosa que trabajar en equipo, compartiendo la información, que cada uno puede aportarle y nosotros dentro de nuestras competencias, funciones y atribuciones, darle a conocer a la opinión pública nuestros resultados».

El concejal Johan Steed Ortíz, radicó una nueva invitación al contralor municipal para el próximo 22 de febrero.